إسبانيا: غدًا سنعلن رسميًا مع النرويج وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

علق وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على المجزرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بقصف خيام النازحين في رفح الفلسطينية مما أدى إلى حرق الخيام وارتقى خلالها أكثر من 40 شهيدا فلسطينيا معظمهم من الأطفال.

وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية

وطالب، في مؤتمر صحفي لوزراء خارجية النرويج وأيرلندا وإسبانيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أنه غدا سنعلن رسميا مع النرويج وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتابع، أن كل قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف وعلى إسرائيل، لافتًا إلى أن قصف رفح حدث بعد قرار محكمة العدل الدولية وعلينا رفع صوتنا لدعم القانون الدولي، واختتم: “سأطلب من الوزراء الأوروبيين الآخرين دعم عمل محكمة العدل الدولية”.