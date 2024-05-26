الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في خدمة الأحد بكنيسة العبور

الكنيسة
الكنيسة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في اجتماع الأحد اليوم بالكنيسة الإنجيلية بالعبور، بحضور القس جوهر عزمي، راعي الكنيسة، والشيخ رضا البطل، عضوالمجلس الإنجيلي العام، وشعب الكنيسة الإنجيلية بمدينة العبور.

وخلال الاجتماع، رحب رئيس الطائفة الإنجيلية بشعب الكنيسة، معبرًا عن سعادته بمشاركتهم الاجتماع، وألقى الدكتور القس أندريه زكي عظة تحدث فيها عن رسالة الطمأنينة، مؤكدًا "أن السيد المسيح هو الأمل والرجاء ورسالة السلام في كل التحديات التي تواجه حياتنا"، مضيفا: "وعلينا يا أحبائي أن نتذكر معًا اليوم كلمات السيد المسيح "أنا هو لا تخافوا"، و"نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا."

في سياق متصل، شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا بمناسبة ضم أعضاء جدد، بحضور القس أيمن سامي رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والأسقف يوسف شحاتة، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس منسى ناجي، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا، والقس نشأت واطسون، راعي كنيسة مستشفى الأمريكان السابق، والقس ماهر عبده، راعي الكنيسة الرسولية بطنطا، والقس اختيار خليفة، راعي كنيسة المثال المسيحي بطنطا، والقس ماجد مريد، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بطنطا، والدكتور مجدي الحفناوي، نقيب الأطباء السابق، والدكتور مصطفى صادق، وكيل كلية التربية ورئيس قسم الطفولة، والدكتورة أمل سافوح، مدير عام بنك الدم الإقليمي بالغربية، والدكتورة أمال أبو باشا، مدير مكتب رئيس جامعة طنطا السابق، والدكتورة رانيا الكيلاني، أستاذ بكلية الأداب قسم الاجتماع جامعة طنطا، والدكتور مصطفى بهجت، عميد كلية الصيدلة السابق، والدكتورة مروة ذوبان، أستاذ بكلية التجارة جامعة طنطا.

وخلال خطاب الحفل قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع الأعضاء الجدد بالكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا، كما هنأ راعي الكنيسة القس منسى ناجي، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الاحتفال اليوم.

أندريه زكي بالكنيسة الإنجيلية بالعبور القس جوهر عزمي لإنجيلي الحياة

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