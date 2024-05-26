الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استقبل الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا اليوم وفد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة طنطا لمنح شهادة "جهار- ايجيكاب"، وذلك بمقر إدارة الجامعة، ضم الوفد الدكتور  السيد العقدة، والدكتور  وائل الدرندلي، والدكتورة إيمان الشحات، والدكتورة ولاء عبد اللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور كريم عرفة، المستشار القانوني للهيئة وبحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

خلال اللقاء وقع الدكتور محمود زكى، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمنح شهادة "جهار- ايجيكاب" وأشاد بالدور الهام والفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في دعم المنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لتحقيق المشاركة الفعالة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في خدمة المجتمع والتي تمثل مبدأ رئيسي في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن توجيهات  القيادة السياسية بدعم التدريب والتعليم المهني لتلبية احتياجات سوق العمل من النواحي المعرفية والمهارية، مشيرا الى  توقيع البروتوكول يأتي لتعزيز قدرات الاطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية.


وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة طنطا تضم 13 مستشفى جامعي بسعة 3097 سريرا، من بينها مستشفى الجراحات بسعة 768 ومستشفى التعليمي العالمي بسعة 408 وجاري التشغيل التجريبي لمستشفى جراحات الكلى بسعة 180 واستطاعت مستشفيات جامعة طنطا خلال ال 3 سنوات الأخيرة تقديم خدماتها الطبية إلى ما يقرب من 4.5 مليون مواطن، وجارى انشاء مستشفى 900900 بالمحلة الكبرى، على  ٣ مراحل بإجمالي مسطحات بنائية 13 ألف متر مربع  بطاقة استيعابية ٦٠٠ سرير، و٣٠ غرفة عناية مركزة، ومستشفى الطوارئ بمساحة 1600 متر مربع، و8 غرف عمليات، وبطاقة استيعابية 200 سرير.


وأكد الدكتور أحمد طه أن "جهار ايجيكاب" هو أول "شهادة دبلوم مهني" معتمد من المجلس الصحي المصري، لتخريج متخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمي وعملي أعدّته الهيئة ويتضمن المعايير التي أصدرتها لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية.


أوضح الدكتور أحمد طه، أن الشهادة التي سيمنحها البرنامج ستكون معتمدة من المجلس الصحي المصري إلى جانب المجلس الأعلى للجامعات،  مشيرا إلى أنه طبقا للمادة العلمية يستهدف البروتوكول تدريس 8 وحدات منهجية خاصة بمعايير المستشفيات في الجامعات التي تم توقيع البروتوكول معها إلى جانب 4 وحدات منهجية أخرى تقوم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتدريب عليها خاصة بمعايير اعتماد وحدات الرعاية الأولية، مما يفتح المجال أمام الخريج لتأهيل المنشآت الصحية الرئيسية التي تعتمد عليها منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدماتها للمنتفعين.

 

وأشار الدكتور  أحمد طه، إلى أن برنامج "جهار- ايجيكاب" يشترط كذلك لمنح الشهادة للمتخصص أن يقدم مشروع تخرج لتحسين الجودة لإحدى وحدات الرعاية الأولية غير المعتمدة بعد عمل دراسة لتحليل الفجوة عن تطبيق معايير الجودة، مما يدعم البعد العملي للشهادة في سوق الرعاية الصحية بما يخدم مشروع التأمين الصحي الشامل.

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