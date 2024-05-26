تحرير 115 محضر إشغال طريق بكفرالزيات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع كفرالزيات، والتي قام بها العميد عبدالقادر رزق خليل مدير شرطة المرافق بالغربية، والمحاسب عادل داود رئيس مجلس مدينة كفرالزيات، ونواب رئيس المجلس ووحدة الإشغالات والمرافق بمجلس مدينة كفرالزيات.

وأوضح رئيس المدينة أن الحملة استهدفت منطقة ميدان المحطة وشارع المركز وشارع المعاهدة، وسوق كفرالزيات، وأسفرت عن تحرير 115 محضر إشغال طريق للمخالفين، ورفع جميع الإشغالات الموجودة على أرصفة المشاة والمتعدية على الطريق العام، وإزالة عربات يد خشبية خاصة بالباعة الجائلين، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية، التي تعوق الحركة المرورية، وحواجز حديد على الأرض تعوق حركة المرور.

تكثيف الحملات الدورية المفاجئة لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية

وشدد محافظ الغربية على استمرار تكثيف الحملات الدورية المفاجئة لإزالة الإشغالات، بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء والمدن والمراكز لإعادة الانضباط لشوارع مراكز محافظة الغربية، مشيرا إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للشوارع، والقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفي وقت سابق، كان "رحمي" قد تابع الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المحلة الكبرى، والتي قام بها اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى، والعميد عبدالقادر رزق خليل مدير شرطة المرافق بالغربية، والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، وأحمد حسين رئيس حي أول المحلة.

تحرير 90 محضر إشغال طريق للمخالفين فى المحلة الكبرى

وأوضح المحافظ أن الحملة استهدفت منطقة ميدان المحطة ونعمان الأعصر وسعد زغلول، العباسى الجديد والقديم، سوق الليمون، شكرى القواتلى وشارع الصياد والجلاء، وأسفرت الحملة عن تحرير 90 محضر إشغال طريق للمخالفين ورفع جميع الإشغالات الموجودة على أرصفة المشاة والمتعدية على الطريق العام.

وشدد محافظ الغربية على استمرار تكثيف الحملات الدورية المفاجئة لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء والمدن؛ لإعادة الانضباط لشوارع قلعة الصناعة المصرية.