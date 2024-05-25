تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بأهمية التصالح على مخالفات البناء بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بأهمية التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين لتقديم ملف التصالح مشيرا الى ان اجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح في المحافظة بلغ 5787 طلب تصالح وأصدرت المحافظة 1875 شهادة بيانات وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية تعمل بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وناقش المحافظ، مع المجلس التنفيذي الذي عُقد اليوم السبت، عددا من الموضوعات المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية،و الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة حيث وافق المجلس على تخصيص قطعتين أرض مملوكة للدولة بمركز السنطة ومركز طنطا لإقامة حضانة مبكرة عليها من سن 0- 4 سنوات ضمن المبادرة الرئاسية لأنشاء وتطوير دور الحضانات التابعة لبرنامج الطفولة المبكرة لصالح وزارة التضامن الاجتماعي.

وعلى صعيد متصل، وجه محافظ الغربية الشكر لمديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً وذلك لجهودهم المتميزة في الحملات اليومية التي تشنها المحافظة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والسلاسل التجارية والهايبر ماركت والبقالة ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة، مؤكدا استمرار وتكثيف تلك الحملات للتأكد من سلامة المعروض من السلع وخاصة من اللحوم المتداولة بالأسواق ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وشدد رحمي، على تكثيف الرقابة التموينية والمرور على المخابز ومستودعات أنابيب البوتجاز بنطاق المحافظة وعلي مدار الساعة.