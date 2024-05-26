افتتاح المعامل الافتراضية واكتساب البيانات الفسيولوجية بـ"طب قناة السويس"

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس افتتاح المعامل الافتراضية واكتساب البيانات الفسيولوجية بقسم الفسيولوجي بكلية الطب، اليوم، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير معامل الفسيولوجي بكلية الطب.

أبرز حضور الافتتاح

شهد الافتتاح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور ياسر الوزير الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة السابق.

وكان في استقبال رئيس الجامعة بقسم الفسيولوجي الدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نادر النمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني الباز رئيس قسم الفسيولوجي.

المعامل وأهميتها لخدمة الطلاب

أكد الدكتور ناصر مندور أن المعامل الجديدة تخدم جميع طلاب كلية الطب بجامعة قناة السويس، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث تم استبدال جميع المعامل التقليدية بالمعامل الافتراضية ومعامل اكتساب البيانات الفسيولوجية.

وتابع رئيس الجامعة أن تطوير المعامل يأتي في إطار خطة تحسين، وتطوير العملية التعليمية لطلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا على حد سواء، كما أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن أهم ما مُميز هذه المعامل أنها توفر الوقت والطاقة وتُقلل التكلفة والجهد الذي يبذل في المعامل التقليدية، وذلك وفقًا للتوجه العالمي لتطوير المعامل الفسيولوجية.

وعن أهم ما يميز هذا التطوير الجديد، أشار الدكتور أحمد السقا، إلى أنه يُتيح لكل طالب على حدة إمكانية القيام بالتجارب العملية الفسيولوجية بصورة افتراضية عن طريق استخدام تقنيات حديثة وسوفت وير من شركة، AD instrument الأسترالية باستخدام رخصة (LT physiology) وشركة BM&T الألمانية بإستخدام رخصة (SIM physiology).

جامعة قناة السويس تُعد أول جامعة حكومية تحصل على رخصة "LT physiolog"

كما قامت الدكتورة أماني الباز بعرض فيديو حول الأنشطة وورش العمل التي تتم داخل القسم وإنجازات القسم، والخطوات التي تم على أساسها التطوير والتحويل الشامل للمعامل، لافتة إلى أن جامعة قناة السويس تُعد أول جامعة حكومية تحصل على رخصة (LT physiolog)، مُقدمة الدعوة إلى الدكتور ناصر مندور للمشاركة في المؤتمر الثاني لقسم الفسيولوجي يومي 30 و31 مايو الجاري.

فيما أوضحت الدكتورة رانيا مصطفى أن المعامل الجديدة تتكون من 50 كمبيوتر جميعهم مجهزين بالتقنيات الحديثة والسوفت وير والإنترنت، وأضافت أنه من الناحية التعليمية المعامل تنقسم إلى نوعين من المعامل التعليمية: معامل افتراضية بالكامل (معامل محاكاة) والتي تمكن الطالب من القيام بالتجربة كاملة من الألف إلى الياء من خلال الكمبيوتر وباستخدام السوفت وير والإنترنت.

أما النوع الآخر من المعامل، أفاد الدكتور نادر النمر أنه يكون عن طريق إدخال بيانات من الجسم للكمبيوتر على سبيل المثال، بعض الإشارات الحيوية من الجسم مثل كهربية المخ والقلب والجهاز الهضمي، ويقوم الطالب بالتعلم عن طريق تحليل هذه الإشارات الفسيولوجية.

واختتمت فعاليات الافتتاح بالتقاط الصور التذكارية لرئيس الجامعة وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.