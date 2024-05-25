محافظ الإسماعيلية: مصر تشهد ثورة حقيقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمكتبه اليوم السبت، في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد وافتتاح بعض مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، المهندس عبده علوان نائب رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد نصر رئيس الشركة المصرية للاتصالات.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ الإسماعيلية بجهود الدولة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما نشهده اليوم من ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه لم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير، بهدف تحقيق التنمية المستدامة على الأصعدة كافة، أن تحقق ذلك دون أن يكون هذا القطاع إحدى ركائزها الأساسية.

الاقتصاد الرقمي

وأكد وزير الاتصالات أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق الاقتصاد الرقمي من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير الرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية للجميع، وتتمثل مهمتها في تمكين تطوير مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمي قوي يعتمد على النفاذ المنصف إلى المعرفة بأسعار معقولة، والتمتع بالحقوق الرقمية، إلى جانب تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية التنافسية والإبداعية.

وأضاف أن الوزارة حريصة على بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية، وأن يقترن التدريب بفرص عمل؛ مشيرًا إلى أن أحد أهداف مراكز إبداع مصر الرقمية هو بناء قدرات الشباب من كل التخصصات والخلفيات الأكاديمية، لتمكينهم من العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو دعم قدراتهم في تطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة مجال عملهم وتخصصهم.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع تقديرًا على الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الإسماعيلية.