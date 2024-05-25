السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسماعيلية: الدولة بذلت جهودًا لتطوير البنية الرقمية لهيئة البريد

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قبل قليل، بديوان عام محافظة الإسماعيلية خلال زيارته حضور عدد من الافتتاح والفعاليات.

ووصل وزير الاتصالات صباح اليوم، لمحافظة الإسماعيلية لافتتاح مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي في شارع الحرية بميدان عرابي بعد الانتهاء من أعمال تطويره.

تعاون مشترك بين محافظة الإسماعيلية ووزارة الاتصالات 
وأشاد اللواء شريف فهمي بشارة، بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات لتقديم خدمات متطورة تعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا إلى أن مكاتب البريد أصبحت تقدم العديد من خدمات الحكومة الإلكترونية بكل كفاءة بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار البريد أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية وأحد الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة من أجل تطوير البنية الرقمية لهيئة البريد ورفع كفاءتها، واستخدام أحدث التطبيقات والنظم العالمية، لتقديم الخدمات البريدية والمالية والحكومية، وتوظيف هذه التقنيات المتطورة لتلبية احتياجات المواطن المصري من الخدمات، وإحداث نقلة نوعية تتواكب مع التطورات التي تشهدها التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية بشكل آمن وموثوق به وبسعر في متناول الجميع.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن البريد شهد طفرة كبرى خلال الأعوام الماضية على مستوى الخدمات والمكاتب وتدريب العاملين استهدفت إحداث تطوير في مستوى الخدمات المقدمة بالمكاتب، حيث يستطيع المواطن من خلالها سداد مخالفات المرور، واستخراج شهادات الميلاد، والقيد العائلي، وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومي، وسداد فواتير الكهرباء، والمياه، والغاز، إضافة إلى تقديم جميع الخدمات المالية والبريدية الأخرى.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن مراكز البريد يعمل بها موظفون مدربين من قبل وزارة الاتصالات وعلى أعلى مستوى من الكفاءة لتقديم جميع الخدمات للعملاء بيسر وبالجودة المطلوبة.

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