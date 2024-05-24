الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة قناة السويس: التعاون مع الجامعات الصينية أتاح فرص التبادل بين طلاب البلدين

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

قال الدكتور ناصر سعيد عبدالخالق مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن مصر والصين تمتلكان حضارات عريقة، وإن البلدين يحترمان بعضهما البعض، ويتعلمان من بعضهما البعض، من خلال التعليم كجسر، ما يجعل الصداقة العميقة دائمة ومتجددة.

تدويل التعليم

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن التدويل في مجال التعليم أمر بالغ الأهمية لتدريب المواهب ذات الرؤية الدولية والروح الابتكارية في مجال التعليم، أجرى البلدان تعاونًا واسع النطاق الأسبوع الماضي.

وحضر الدكتور ناصر مندور، المؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي لتطوير التعاون في التعليم المهني في بكين وتبادل التعاون الدولي في التعليم المهني، ويهدف المؤتمر إلى تمكين الابتكار في آليات التعاون الدولي لصناعة "الحزام والطريق"، وبناء منصة للتبادل المستدام بين الصناعة والتعليم والبحث.

وأوضح الدكتور ناصر مندور، أن جامعة قناة السويس في مصر تلتزم بتعزيز التعاون مع الجامعات الصينية، ما أتاح العديد من فرص التبادل بين الطلاب المصريين والصينيين؛ من خلال التعاون العميق مع كلية بكين للتكنولوجيا المهنية، كما تم افتتاح أكاديمية مصر-الصين للتكنولوجيا التطبيقية في جامعة قناة السويس بمصر في عام 2018.

وأكد الدكتور ناصر مندور، أن التعاون الدولي في التعليم سيؤثر بشكل عميق على الطلاب من كلا البلدين، ليس فقط من حيث تعزيز المعرفة، ولكن أيضًا في تمكين الطلاب من التعرف على الثقافات المختلفة، ليصبحوا مواهب عالية الجودة ذات طابع دولي؛ من خلال التعليم كجسر، يتعلم الشعبان المصري والصيني من بعضهما البعض، وستظل الصداقة العميقة دائمة ومتجددة.

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