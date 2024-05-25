"الرعاية الصحية" تطلق حملة "اطمن على ابنك" مجانا بالإسماعيلية

أعلن الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، عن انطلاق حملة “اطمن على ابنك” بداية من اليوم السبت، للاطمئنان على صحة الأطفال.

كيفية الاشتراك في حملة “اطمن على ابنك”

وقال سامي، إن الحملة للمشتركين في التأمين الصحي الشامل وغير المشتركين، للاطمئنان على صحة أولادهم، مشيرًا إلى أن خطوات المشاركة في الحملة للمشاركين في التأمين الصحي الشامل هي الاتصال على رقم الخط الساخن لهيئة الرعاية الصحية "15344" لحجز موعد لفحص الأطفال، ولغير المشاركين في التأمين الصحي الشامل التوجه للوحدة الصحي للحجز داخل الوحدة.

تفاصيل الحملة

أضاف سامي أن الحملة تشمل كشفوت عديدة من بينها كشف طبيب عائلة، وقياس النظر، ويتم من خلالها تقييم تمريضي كامل، للكشف على توقفات “بصرية أو سمعية أو ذهنية”، كما تشمل الحملة إحراء تحاليل “دم سي بي سي -صورة دم كاملة-، وبول، وبراز، وسكر غير مباشر”، كما تشمل الحملة تحاليل ڤيروس سي للمتقدمين للصف الأول الإبتدائي.

أكد أن الحملة مجانية تمامًا بهدف الاطئمنان على صحة أولادنا في مستقبل الغد.

"الرعاية الصحية" فخورة بفوز المجمع الطبى بالإسماعيلية بالمركز الأول فى مؤتمر القلب بميونخ

كان عبر مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، عن فخره بفوز فريق قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، بالمركز الأول في مؤتمر قسطرة القلب المعقدة "Practice Pearls Of Interventional CARDIOLOGY" الذي عُقد بمركز القلب العالمي بمدينة ميونخ بألمانيا، ومثل الفريق بالمؤتمر الدكتور وسام الدين حداد الشافعي خبير قسطرة القلب التداخلية المعقدة.

تنافس 90 حالة طبية معقدة في المؤتمر

وأوضح الدكتور محمد سامي أنه تم التنافس مع أكثر من 90 حالة طبية معقدة من مختلف دول العالم فى ألمانيا، وقدم فريق قسطرة القلب الحالة المشاركة بالمؤتمر وهى لعلاج مريضة كانت تعانى من جلطة حادة بالشريان التاجى نتيجة إصابتها بعيب خلقى معقد بجذع الشريان الأيسر، ومن خلال إعادة تشكيل القسطرة التشخيصية واستخدامها بطريقة مبتكرة تم فتح الشريان رغم خروجه غير الطبيعي عن منبته، وقد نجح الفريق الطبي المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي فى إجراء القسطرة العلاجية وتركيب الدعامة الدوائية وبدقة وكفاءة متناهية للمريضة، وذلك باستخدام آليات مبتكرة وغير تقليدية لقسطرة القلب التداخلية.