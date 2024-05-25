وزير الاتصالات: توصيل خطوط ألياف لقرى "حياة كريمة" بالإسماعيلية.. ومكتب بريد رئيسى

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قبل قليل، مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي في شارع الحرية بميدان عرابي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره، مشيرا إلى أن مكتب البريد تم تطويره وفقا لـزحدث التقنيات ويقلل من عدد المكاتب في ظل الرقمنة.

وأكد الوزير أن محافظة الإسماعيلية شهدت أعمال تطوير عديدة في مختلف أنحائها من بينها توصيل خطوط الألياف لجميع قرى حياة كريمة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

كما تم تدريب العديد من الموظفين من محافظة الإسماعيلية في مختلف المبادرات التي أطلقتها الوزارة، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالعنصر البشري.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن محافظة الإسماعيلية محافظة متميزة ولها خصوصية في تاريخها العريق وحاضرها المتميز.

أضاف أن خطة العام المقبل تشمل التوسع في مدارس وي ومن المقرر إنشاء مدارس في ١٢ محافظة نسعى أن تكون محافظ الإسماعيلية بينها.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، استقبل وزير الاتصالات صباح اليوم.

المحافظ يشيد بالتعاون مع وزارة الاتصالات

وأشاد بشارة، بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات لتقديم خدمات متطورة تعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا إلى أن مكاتب البريد أصبحت تقدم العديد من خدمات الحكومة الإلكترونية بكل كفاءة بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار البريد أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية وإحدى الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى.

وأضاف أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة من أجل تطوير البنية الرقمية لهيئة البريد ورفع كفاءتها، واستخدام أحدث التطبيقات والنظم العالمية، لتقديم الخدمات البريدية والمالية والحكومية، وتوظيف هذه التقنيات المتطورة لتلبية احتياجات المواطن المصرى من الخدمات، وإحداث نقلة نوعية تتواكب مع التطورات التى تشهدها التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية بشكل آمن وموثوق به وبسعر فى متناول الجميع.

تابع أن البريد المصرى شهد طفرة كبرى خلال الأعوام الماضية على مستوى الخدمات والمكاتب وتدريب العاملين استهدفت إحداث تطوير في مستوى الخدمات المقدمة بالمكاتب، حيث يستطيع المواطن من خلالها سداد مخالفات المرور، واستخراج شهادات الميلاد، والقيد العائلي، وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومي، وسداد فواتير الكهرباء، والمياه، والغاز، إضافة إلى تقديم جميع الخدمات المالية والبريدية الأخرى.

أشار إلى أن مراكز البريد يعمل بها موظفون مدربون من قبل وزارة الاتصالات وعلى أعلى مستوى من الكفاءة لتقديم جميع الخدمات للعملاء بيسر وبالجودة المطلوبة.