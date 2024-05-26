الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء التشغيل التجريبي لعيادة الجلدية بمستشفى حميات الإسماعيلية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أشادت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بانتظام سير العمل وارتفاع معدل التردد على عيادة الإسماعيلية التخصصية (الجلدية) والتى تم تشغيلها تجريبيًا بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة استعدادًا لبدء تشغيلها رسميا قريبًا.

 

تفاصيل الجولة

وتفقدت غرف الكشف بالعيادة والصيدلية والتقت بالأطباء والمرضى، واطمئنت على توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على العيادة.

جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها وكيل وزارة الصحة فى إطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه والسكان، وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالتأكد من جودة الخدمات العلاجية المقدمه للمواطنين.

واستكملت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الجولة بزيارة مستشفى حميات الإسماعيلية وتفقدت قسمى العناية المركزة والكلى الصناعي والذي يشمل 24 سرير مجهز والتقت بالطاقم الطبى والمرضى واطمأنت على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما تابعت الحالة الصحيه لمرضى الفشل الكلوى من مصابى غزة ووجهت بتقديم كافة التسيرات والتسهيلات اللازمه لهم.

وتابعت أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى يَجرى تنفيذها بالعيادات الخارجية بمستشفى حميات الإسماعيلية بالإضافة إلى استكمال الفرش غير الطبى بأقسام المستشفى وتفقدت مخزن المستلزمات والصيدلية وتأكدت من توافر رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تفقدت محرقة المستشفى ومخزن النفايات وحرصت على التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وعدم وجود أى ملوثات تضر البيئة، واتباعهم للإجراءات الوقائية أثناء حرق النفايات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

 

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