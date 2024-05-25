السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طفل يطلب من وزير الاتصالات الانضمام لمبادرة "مصر الرقمية"

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ورافقهما المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، مركز خدمة عملاء السلطان حسين التابع للمصرية للاتصالات بمدينة الإسماعيلية، والذي يقدم كافة خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات الدعم الفني للمشتركين.

 

خدمات الفروع

وخلال الزيارة اِطَّلَع وزير الاتصالات على خدمات الاتصالات المتكاملة التي يقدمها المركز للمواطنين، حيث يعد مركز خدمة العملاء بالسلطان حسين ضمن ٢٢ مركز خدمة عملاء  يقدمون بالعديد من الخدمات، والتي تشمل استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الجديدة، وبيع الخواص المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلي والمباشر والدولي، والتلغراف والفاكس، وكذلك بيع الكروت المنزلية، والاستعلام وتحصيل الفواتير، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني للإنترنت والمحمول بالإضافة إلى خدمات التوقيع الإكتروني وتذكرتي والشهر العقاري.

وخلال تواجده بالمركز استمع الوزير لمطلب أحد البراعم من أبناء المحافظة، والذي طلب فيه من الوزير التحاقه بمبادرة مصر الرقمية الأشبال.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة الإسماعيلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

افتتاح مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي 

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، افتتحا مبنى بريد الإسماعيلية الرئيسي، الذي يضم مكتب بريد ومركزًا للتوزيع والخدمات اللوجستية بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة.

حيث يقدم المكتب كافة الخدمات الحكومية، والبريدية، والمالية المتكاملة، وخدمات مصر الرقمية مثل: صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقاري، وخدمات سداد مخالفات المرور، بالإضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون الأرضي، وخدمات التوفير البريدية.

رافقهما في الجولة الافتتاحية، المهندس عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

المصرية للاتصالات بالإسماعيلية اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE الشركة المصرية للاتصالات الإسماعيلية آخر أخبار واقعة الإسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية: مصر تشهد ثورة حقيقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: تزويد مكاتب البريد بـ1000 ماكينة صراف آلى فى يونيو

وزير الاتصالات: توصيل خطوط ألياف لقرى "حياة كريمة" بالإسماعيلية.. ومكتب بريد رئيسى

محافظ الإسماعيلية: الدولة بذلت جهودًا لتطوير البنية الرقمية لهيئة البريد

"الرعاية الصحية" تطلق حملة "اطمن على ابنك" مجانا بالإسماعيلية

رفع أطنان مخلفات من شوارع مراكز الإسماعيلية خلال أسبوع

رئيس جامعة قناة السويس: التعاون مع الجامعات الصينية أتاح فرص التبادل بين طلاب البلدين

"سكرتير عام الإسماعيلية" يناقش آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات

الأكثر قراءة

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

جمهور الأهلي يشعل الأجواء في المترو قبل نهائي دوري الأبطال (فيديو)

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

"أبوها اللى وداها".. مفاجآت جديدة حول هوية الضحية الرابعة لسفاح التجمع

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

الأهلي بطل دوري اليد 2024 (صور)

جماهير الأهلى إلى استاد القاهرة لحضور نهائى "أبطال إفريقيا"

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا