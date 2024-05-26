مدير "تعليم جنوب سيناء" يتابع سير ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية

أجرى محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، جولة تابع خلالها سير ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية، استهدفت الجولة الاطمئنان على سير امتحانات الدبلومات الفنية بشكل سليم وعدم وجود أي شكاوى من الطلاب بشأن الامتحانات.

بدأت الجولة بمتابعة الامتحانات بلجان مدرسة الطور الثانوية الصناعية التابعة لإدارة طور سيناء التي تضم لجنة مدرسة الطور الصناعية الفنية العسكرية، وملحق بها لجنة مدرسة طور سيناء الزراعية.

حظر دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين



واطمئن وكيل الوزارة على سير أعمال اللجان بالمدرسة مشددا على توفير الجو الهادئ للطلاب باللجان، والالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، ومنها وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة وأي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين او الملاحظين أو الطلاب، مع استثناء رئيس اللجنة فقط للتواصل مع غرفة العمليات، ونوه وكيل الوزارة بختم ورقة الأسئلة بالختم البيضاوي للمدرسة.

التحقق من شخصية الطلاب قبل دخول اللجنة

وأكد عقل على أهمية دور مسؤول أمن اللجنة بعدم السماح بدخول أى شخص الى اللجنة، إلا بعد التحقق من شخصيته والرجوع لرئيس اللجنة فقط وذلك وفق الضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

ويذكر أن إجمالي عدد المستهدفين لأداء الامتحانات لطلاب وطالبات الدبلوم الثانوي الفني بالمحافظة اليوم 1227 طالبا وطالبة داخل 14 لجنة امتحانية منها ( 3 لجان بإدارة طور سيناء هي مدرسة الطور الصناعية الفنية العسكرية، وملحق بها مدرسة طور سيناء الزراعية، ولجنة مدرسة السيدة خديجة وملحق بها مدرسة التجارة بنات، ولجنة التجارة بنات وملحق بها الفندقية بطور سيناء ومدرسة التجارة بنين)

يأتي ذلك في إطار الاطمئنان ميدانيًا على سير أعمال اللجان في ثاني أيام الامتحانات التحريرية لشهادة الدبلومات الفنية بالمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.