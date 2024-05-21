تفاصيل حركة تنقلات رؤساء الأحياء في السويس

شهدت محافظة السويس حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء وندب بعضهم لتسيير أعمال المنصب لحين شغله بالطريقة القانونية.

وأصدر محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر قرارا بندب السادة رؤساء الاحياء الخمسة الأربعين، السويس، فيصل، عتاقة والجناين.

تفاصيل القرار

وشمل قرار المحافظ ندب اللواء هشام عبد السميع جابر الشيمي من الاشراف علي حي الاربعين إلي الاشراف علي حي السويس.

كما نص القرار على نقل اللواء عارف عبد العزيز سعد البركاوي من رئيس حي عتاقة الي رئيس حي الاربعين.

وشمل القرار ندب اللواء عمرو احمد عبد الرحمن البغدادي من رئيس حي فيصل الي رئيس حي عتاقة.

كما اصدر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قرارا بتكليف المهندسة فاتن عبد الغني ابراهيم حسن للقيام بأعمال رئيس حي فيصل، وتكليف المهندسة صفاء فضيل أمين حسن للقيام بتسيير أعمال رئيس حي الجناين لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وقرر المحافظ ندب اللواء أحمد محمد شاكر محمد للعمل مديرا عاما للادارة العامة الاستراتيجية بديوان عام محافظة السويس وتشمل ادارات ( التخطيط والمتابعة ـ الازمات والطوارئ ـ الشبكة الوطنية ـ المشروعات ).

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتجديد الدماء والدفع بعناصر جديدة من القيادات داخل الديوان العام للمحافظة لدفع عجلة العمل وتحسين الاداء.

وتشهد محافظة السويس حركة تطوير تشكل أغلب نطاقات الاحياء خاصة حي السويس الذي يعد مقصد الزوار خلال فصل الصيف.

ورفعت محافظة السويس درجة الاستعداد لاستقبال ضيوف المحافظة خلال فصل الصيف حيث استقبل المدينة أعدادا كبيرة من الضيوف والزوار خاصة رحلات اليوم الواحد نظرا لقربها من أغلب المحافظات.

كما تقع منطقة العين السخنة بنطاق هي عتاقة ويعد مقصد السائحين المصريين والأجانب طوال أيام السنة.