"الداخلية" تضبط مخدرات بـ8.9 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلةً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن القاهرة، الجيزة، أسيوط، والدقهلية، في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ 8.9 مليون جنيه.

وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بممارسة عدد من العناصر الإجرامية الإتجار في المواد المخدرة وترويجها في تلك المحافظات، وبناءً على تلك المعلومات، تم تكثيف الجهود الأمنية وتشكيل فرق عمل من ضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختصة، لضبط تلك العناصر وضبط المواد المخدرة بحوزتهم.

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط: عنصر إجرامي في قسم شرطة المطرية بحوزته 5 كيلو جرام من مخدر الآيس «شابو»، بالإضافة إلى الخامات والأدوات المستخدمة في تصنيع المخدرات، وميزان غير حساس، وسلاح أبيض.

في الجيزة: تم ضبط عنصر إجرامي في قسم شرطة بولاق الدكرور بحوزته 3 كيلو جرام من مخدر الآيس «شابو» عنصر إجرامي آخر في قسم شرطة بولاق الدكرور بحوزته 10 آلاف قرص مخدر وسلاح أبيض.

في أسيوط: عنصران إجراميان في مركز شرطة أسيوط بحوزتهما 4 كيلو جرام من مخدر الآيس «شابو»، و2 كيلو جرام من مخدر الأفيون، و1 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى فرد خرطوش وعدد من الطلقات، ودراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية، وسلاحين أبيض، وميزان حساس.

في الدقهلية:عنصر إجرامي في مركز شرطة المنزلة بحوزته 10 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وبندقية خرطوش، وطبنجة، وعدد من الطلقات النارية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 8.9 مليون جنيه وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة، وتؤكد وزارة الداخلية عزمها على مواصلة جهودها لمكافحة المخدرات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها، وحماية المجتمع من أخطارها.