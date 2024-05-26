الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 492 مخالفة عدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

الخوذة
الخوذة

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 492 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، وذلك خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

 شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة

وأوضحت الوزارة أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى.

وذكرت الوزارة أنّه تم ضبط مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الأجهزة الأمنية ضبط قائدي الدراجات النارية ارتداء الخوذة الطرق السريعة والفرعية

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