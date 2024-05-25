السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كشف ملابسات واقعة سرقة محل مصوغات ذهبية بالمنيا

سرقة مصوغات ذهبية
سرقة مصوغات ذهبية - آرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنيا من مالك محل للمصوغات الذهبية بحضور سيدتين، وبرفقتهما فتاة، حيث أوضحت أنهن استغلوا انشغال عامل بالمحل وسرقوا كمية من المصوغات الذهبية وزنت كيلو جرام وانصرفن من المحل.

وأوضحت أنه بالفحص، أسفرت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل و5 سيدات، لهم معلومات جنائية تم ضبطهن، عدا العاطل، وبحوزتهن 370 جرامًا للمصوغات الذهبية، و400 ألف جنيه من متحصلات بيع المصوغات، و5 هواتف محمولة.

وبمواجهتهن، اعترفن بارتكابهن الواقعة، وأرشدن عن 730 جرامًا مصوغات ذهبية لدى عميليهما سيئي النية وأمكن ضبطهما وقدما المصوغات الذهبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

أجهزة وزارة الداخلية ملابسات قسم شرطة أول المنيا عامل هواتف محمولة

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