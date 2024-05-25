السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 4 متهمين بالنصب والاحتيال على شخصين في الفيوم

ضبط متهمين - آرشيفية
ضبط متهمين - آرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم، من شخصين بتضررهما من 4 أشخاص جميعهم شركاء بإحدى شركات الاستثمار العقارى والمقاولات مقيمين بدائرة مركز شرطة طامية للتحصل منهما على مبالغ مالية، نظير استثمارها في مجال تجارة العقارات مقابل نسبة من الأرباح، إلا أنهم تعثروا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبلغ.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مديرية أمن الفيوم شخصين شركات الاستثمار العقاري مركز شرطة طامية

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