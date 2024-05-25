السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شرطة المرور تضبط 21870 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 21870 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت إنه تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 21870 مخالفة مرورية متنوعة، تشمل:

6871 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

1335 مخالفة سير دون تراخيص.

21 مخالفة دراجة نارية.

874 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

25 مخالفة موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

الإدارة العامة للمرور كافة الطرق والمحـاور مديريات الأمن ضبط 21870 مخالفة مرورية متنوعة

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