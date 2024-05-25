انتشار أمني لتأمين احتفالات الأهلاوية ببطولة إفريقيا رقم 12 في الشوارع

شهدت محافظات وشوارع المحافظات في الجمهورية، انتشارا أمنيا موسعا لتأمين احتفالات جماهير النادي الأهلي عقب فوز المارد الأحمر على نظيره الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيء وفوزه بالبطولة رقم 12 في دوري الأبطال الأفريقي.

وخرج منذ قليل آلاف المواطنين في مسيرات في كافة المدن بالمحافظات، للاحتفال بفوز النادي الأهلي بالبطولة رقم 12، حيث انتشر رجال المباحث والشرطة النظامية، لمنع أي محاولات لتكدير الصفو العام خلال احتفالات جماهير النادي الأهلي.

وقد توج منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب مباراة صعبة خاضها النادي الأهلي في القاهرة أمام نظيره التونسي، بعد أن تعادلا في رادس سلبيا.

ونجح الأهلي في اقتناص هدف الفوز بنيران صديقه من لاعب الترجي التونسي روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.