السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشار أمني لتأمين احتفالات الأهلاوية ببطولة إفريقيا رقم 12 في الشوارع

الأهلي
الأهلي

شهدت محافظات وشوارع المحافظات في الجمهورية، انتشارا أمنيا موسعا لتأمين احتفالات جماهير النادي الأهلي عقب فوز المارد الأحمر على نظيره الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيء وفوزه بالبطولة رقم 12 في دوري الأبطال الأفريقي.

 

وخرج منذ قليل آلاف المواطنين في مسيرات في كافة المدن بالمحافظات، للاحتفال بفوز النادي الأهلي بالبطولة رقم 12، حيث انتشر رجال المباحث والشرطة النظامية، لمنع أي محاولات لتكدير الصفو العام خلال احتفالات جماهير النادي الأهلي.

 

وقد توج منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب مباراة صعبة خاضها النادي الأهلي في القاهرة أمام نظيره التونسي، بعد أن تعادلا في رادس سلبيا.

 

ونجح الأهلي في اقتناص هدف الفوز بنيران صديقه من لاعب الترجي التونسي روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة. 

 

النادي الأهلي انتشار أمني احتفالات الأهلاوية الترجي التونسي لاعب الترجي التونسي روجر أهولو

مواد متعلقة

قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى ينعى شقيق رئيس نادى الترجى

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

للمرة الثالثة فقط.. ريال مدريد يفوز بضربات ترجيحية في التشامبيونزليج

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

ادعم نقابتك: نعارض فكرة انضمام المحامين لمنظومة التأمين الصحي الشامل

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

هيئة البث الإسرائيلية: مستعدون لسحب القوات من معبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

مصدر: «سفاح التجمع» متعدد العلاقات النسائية ويحمل جنسيتين

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

بينى جانتس يدعو نتنياهو لمحاسبة نجله عقب نشره فيديو يدعو للتمرد العسكرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

علي ترك

إلى وزراء مصر «تعلموا من حكمدار العاصمة»

عبدالله شريف

الرئيس السيسى والإعلام.. رسائل لا تتوقف

محمد عبدالناصر

محمد عبدالناصر يكتب: الرئيس السيسي ينتصر للإعلام

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

صور

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى