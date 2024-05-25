السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط مأذون وهمى فى الإسكندرية

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لانتحاله صفة "مأذون شرعي" وإنشاء مكتب وهمي في محافظة الإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية مزاولة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالإسكندرية، نشاطًا إجراميًا تخصص في انتحال صفة "مأذون شرعي" وإنشاء مكتب وهمي كائن بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.

واتفق مع بعض المواطنين على تسليمهم عقود زواج وطلاق صورية للاستفادة منها في عدة مجالات، وتحصله على كميات كبيرة من عقود الزواج والطلاق الرسمية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وإزالة كل البيانات المدونة بها بأسلوب مُبتكر باستخدام مادة كيميائية سائلة مع الاحتفاظ بخاتم شعار الجمهورية الأصلي، والبصمات عليها، وإعادة تدوين بيانات عملائه بتلك العقود مما يكسبها الصفة الرسمية.

وباتخاذ الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 4 أكلاشيهات مطموسة، كمية من الأقلام الحبر ألوان مختلفة ومجموعة من الأدوات تستخدم في مزاولة مهنة مأذون شرعي، كمية من أصول الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير "خالية البيانات"، دفاتر قيد وقائع الزواج والطلاق وإفادات زواج وشهادات صحية لراغبي الزواج "خالية البيانات"، عدد من الكروت الشخصية باسم أحد الأشخاص، كمية من الأصول والصور من المحررات الخاصة بعملائه.

واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

مأذون شرعي محافظة الاسكندرية ضبط وزارة الداخلية إدارة البحث الجنائي

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