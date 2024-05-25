الداخلية تعقد دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الصليب الأحمر

اختتمت بمقر “ مركز بحوث الشرطة” بالأكاديمية، فاعليات الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مجال التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستوى المحلى والدولي، بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بالوزارة.

اشتمل البرنامج التدريبي بالدورتين التدريبيتين التعريف باللجنة الدولية بالصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولي، وكذا التعريف بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلًا عن التدريب على حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلي وتقديم المساعدة لهم ومبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة.

وشهدت فاعليات الدورتين على مدار فترة انعقادهما تدريبات للكوادر الأمنية المشاركة في مجال اختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وشهدت تفاعلًا ملحوظًا من قبل المشاركين، إلى جانب استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالانفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعمًا وتعزيزًا لمسارات التعاون في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بالمبادئ العامة للقوانين والمعاهدات الدولية بين أوساط العاملين بوزارة الداخلية.