السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"نقلة رمل وخصم 40%".. هدايا صاحب كافيه في ميت يزيد لمن يتوقع نتيجة الأهلي والترجي

وسيم عزب
وسيم عزب

عشق الأهلي لدى جماهيره لا ينتهي، والكل متشبث بحلم تحقيق الأميرة الأفريقية رقم 12 دوري رابطة الأبطال، وكل يحتفل بطريقته، خاصة أصحاب المقاهي ومنهم شاب يدعى وسيم عزب من قرية ميت يزيد بمركز منيا القمح، لديه كافيه في قريته، يريد أن يحفز الجماهير لدعم ومساندة النادي الأهلي للفوز على الترجي التونسي اليوم وتحقيق اللقب رقم 12 في نهائي أفريقيا.

وسيم عزب شاب من قرية ميت يزيد، أعلن على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عدد من الهدايا القيمة والحقيقية لرواد الكافية الخاص به، حال توقعهم النتيجة الصحيحة لمباراة الأهلي والترجي، حبا في النادي الأهلي وجماهيره الذين يشاهدون المباراة على الكافيه الكائن في قؤية ميت يزيد بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتحقيقا لذلك أجرى وسيم عزب عدد من اللقاءات والجولات مع أصحاب المحلات ونجح في إقناعهم بتقديم هدايا لرواد الكافيه الخاص به، كأحد عوامل الجذب وأيضا عملا على تحفيز الجماهير المتعطشة للبطولة رقم 12 من الأهلاوية في قريته والقرى المجاورة.

وسيم وعد جماهير الأهلي في قرية ميت يزيد بعدد من الهدايا، العادية ومنها 5 زجاجات «معطر»، و5 تي شيرتات هاي كوبي، فوتو سيشن مجاني، 5 كراتين مياه معدنية، لأصحاب التوقعات الصحيحة لماتش الأهلي.

كما وعد وسيم رواده في الكافية المتوقعين للنتيجة الصحيحة لمباراة الأهلي والترجي بهدايا غريبة وهي نقلة رمل وسن مجاني من أحد المحاجر، وخصم 40% على أعمال النقاشة، وعلبة حمام ألوميتال مجانا لأحصاب التوقع الصحيح.

وتجري الآن مباراة الأهلي والترجي التونسي على استاد القاهرة في نهائي دوري رابطة الأبطال الإفريقية، إذ يسعى النادي الأهلي لتحقيقها على حساب نظيره التونسي لتكون البطولة رقم 12.

دوري رابطة الأبطال الأميرة الأفريقية قرية ميت يزيد مركز منيا القمح وسيم عزب الأهلي والترجي التونسي

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