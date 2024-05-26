الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 21870 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت  الإدارة العامة للمرور حملاتها بكل الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري.

والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ضبط 21870 مخالفة مرورية متنوعة

أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة، عن ضبط 21870 مخالفة مرورية متنوعة، تشمل:

- 9596 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 1111 مخالفة سير دون تراخيص.

- 20 مخالفة دراجة نارية.

- 944 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- 17 مخالفة موقف عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

الإدارة العامة للمرور الطرق والمحاور مديريات الأمن ضبط مخالفة مرورية

مواد متعلقة

ضبط 492 مخالفة عدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

رفع 46 سيارة متروكة خلال 24 ساعة

انتشار أمنى لتأمين احتفالات الأهلاوية ببطولة إفريقيا رقم 12 فى الشوارع

"نقلة رمل وخصم 40%".. هدايا صاحب كافيه في ميت يزيد لمن يتوقع نتيجة الأهلي والترجي

سقوط مأذون وهمى فى الإسكندرية

الداخلية تعقد دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الصليب الأحمر

الأجهزة الأمنية تلاحق لصوص الدراجات النارية والتكاتك فى القاهرة

كشف ملابسات واقعة سرقة محل مصوغات ذهبية بالمنيا

الأكثر قراءة

عاجل| تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

عقوبات صارمة للبلوجر هدير عبدالرازق بسبب الفيديوهات الفاضحة

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

"ملوك القارة".. ماذا قالت صحف تونس وإفريقيا عن تتويج الأهلى باللقب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى