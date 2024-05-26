ضبط 21870 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها بكل الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري.

والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ضبط 21870 مخالفة مرورية متنوعة

أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة، عن ضبط 21870 مخالفة مرورية متنوعة، تشمل:

- 9596 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 1111 مخالفة سير دون تراخيص.

- 20 مخالفة دراجة نارية.

- 944 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- 17 مخالفة موقف عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.