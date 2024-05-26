خارجية حماة وطن: خطاب الرئيس السيسى بافتتاح مشروعات توشكى كشف حجم الأزمات التى تواجهها الدولة

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات توشكى اتسم بالمكاشفة والمصارحة للشعب المصري، حيث صارح فيه الرئيس السيسي المصريين بحجم الدعم المقدم من جانب الدولة للمواطنين في عدة قطاعات وعلى رأسها الكهرباء ورغيف العيش، وعرض بالأرقام حجم ما تتكلفه الدولة في ملف الدعم، بجانب الحديث عن أسباب انقطاع الكهرباء، واضطرار الدولة لهذا الأمر حتى لا تزيد الفاتورة على الشعب المصري.

زيادة الإنتاج الزراعي

وأضاف "الزهار" أن الرئيس السيسي تطرق إلى إحدى أهم المشكلات التي تعاني منها الدولة المصرية وهي الزيادة السكانية التي تتسبب في تآكل كل مشروعات التنمية، خاصة أن الإنتاج لم يزد بنفس الزيادة السكانية، مما تسبب في حدوث فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك ليتم تعويضها من خلال الاستيراد.

وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن أن المشروعات الزراعية التي تدشنها الدولة المصرية تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي، خاصة مع اهتمام الدولة بالتصنيع الزراعي الذي يسهم بشكل كبير في الإنتاج، لافتًا إلى أن مشروع توشكى يساعد في توفير مخزون استراتيجي من السلع، خاصة أنه يركز على زراعة عدد من المحاصيل الهامة، ويأتي على رأسها القمح والذرة والشعير، بالإضافة إلى بعض المحاصيل الاقتصادية مثل الفول السوداني والبطاطس والخضروات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية.

طفرة في الإنتاج الزراعي أو الصناعي

وأشار "الزهار" إلى أن الدولة تنتهج سياسة اقتصادية تستهدف تحقيق طفرة في الإنتاج سواء الزراعي أو الصناعي من خلال زيادة حجم الأراضي المزروعة وزيادة حجم إنتاج تلك الأرض المزروعة، من خلال استحداث طرق ري وزراعة حديثة وإتباع أحدث التقنيات، بجانب توطين الصناعة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء في المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق فائض يمكننا من زيادة حجم التصدير للخارج، مما يجلب للدولة المصرية عملة صعبة.