برلمانى: توجيه الرئيس السيسى المسئولين بالحديث عن الواقع تعكس أهمية الإعلام فى بناء وعى المجتمع

ثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية في محافظة الوادي الجديد، والتي أكد فيها أهمية الإعلام في تنمية الوعي لدى المواطنين ودعا المسئولين إلى الخروج والتحدث عن الواقع بوضوح وشفافية.

وقال نويصر، في تصريحات صحفية له، إن توجيهات الرئيس السيسي حول دور الإعلام في تعزيز الوعي والتنمية تعكس إدراكه العميق لأهمية الإعلام كأداة لبناء مجتمع واعٍ وقادر على المشاركة الفعالة في عملية التنمية.

صدق وشفافية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للمسئولين بضرورة التحدث بصدق وشفافية تعزز من مصداقية الحكومة وتبني جسور الثقة مع المواطنين.

ولفت النائب أحمد نويصر، إلى أن المشروعات التنموية التي تم افتتاحها في الوادي الجديد تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع أنحاء مصر.

توعية المواطنين بالتحديات والإنجازات

وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه الإنجازات هي دليل على العمل الجاد والتفاني من جانب الحكومة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأكد النائب أحمد نويصر، أن الإعلام يلعب دورًا حيويًا في نقل الصورة الحقيقية للجهود التنموية وتوعية المواطنين بالتحديات والإنجازات على حد سواء.

وطالب عضو مجلس النواب، وسائل الإعلام بضرورة تبني نهج مهني ومسئول في تغطية الأخبار والمشروعات التنموية.

استصلاح 430 ألف فدان بجنوب الوادي

وفي وقت سابق أمس قال اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة كُلفت بالإشراف ضمن أجهزة الدولة على مشروع استصلاح 430 ألف فدان بجنوب الوادي "توشكى الخير"، بتكلفة تجاوزت 180 مليار جنيه حتى الآن.

ولفت، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، إلى أنه تم تكليف الهيئة الهندسية باستصلاح وتأهيل 140 ألف فدان منها، وجرى استخدام ما لا يقل عن 8 آلاف طن مفرقعات للتغلب على الحائط الجرانيتي.