الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية الوفد تطالب الحكومة بتقرير ربع سنوى عن تنفيذ خطة الموازنة

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنه دائما ما تتم مناقشة مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 دون معرفة معدلات تحقيق الأهداف والمستهدفات الخاصة بالخطط السابقة، لذلك يجب توضيح مؤشرات الأداء ومعدلات ونسب التنفيذ، وعمل تقرير ربع سنوي عن مدى تنفيذ ما ورد في خطة التنمية الاقتصادية، متسائلا: أين خطة الحكومة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين؟

 

مطالب الوفد من الموازنة الجديدة 

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ضرورة الوفاء بالنسب والاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي، ووضعها على رأس الأولويات وزيادة اعتماداتها باعتبارها أهم مقومات التنمية والتقدم، منوها عن أن منظومة التعليم تواجه أزمة كبيرة بسبب عجز المعلمين، وعجز الفصول الدراسية، كذلك القطاع الصحي حيث تعاني المستشفيات من نقص المستلزمات الطبية والأدوية ومواجهة أزمة العجز في الأطقم الطبية وهجرة الأطباء.
 

ترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة ترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات، لتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، مؤكدا ضرورة وضع آلية للتعامل مع الدين العام ومواجهة الأعباء من فوائد وأقساط، والحد من الاقتراض، مطالبا الحكومة بتوضيح نتائج استخدام القروض والمنح وأوجه صرفها ونسب التنفيذ للمشروعات المستخدمة فيها، وتوضيح أسباب عدم الاستفادة من بعض القروض، حيث لم يتم صرفها على المشروعات التي تم الحصول عليها من أجلها.

تشجيع توطين الصناعة 

وأكد النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ضرورة تحفيز وتشجيع توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، ودعم القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة وآليات تنشيط الصادرات والحد من الاستيراد، والاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024 2023 النائب ياسر الهضيبي مواجهه التضخم مواجهة التضخم وزيادة الأسعار

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