الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميناء دمياط يستقبل سفينة القمح الضخمة "وادى طيبة"

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة منها السفينة (WADI TIBA) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45949 طنا تشمل: 7863 طن رمل و487 طن علف بنجر و1467 طن يوريا و654 طن حديد تسليح و1000 طن بودرة جبس و3150 طن مولاس و31328 طن بضائع متنوعة.
 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44638 طنا تشمل: 10000 طن قمح و12000 طن ذرة و10200 طن خردة و4450 طن حديد و741 طن خشب زان و4596 طن أبلاكاش و2651 طن بضائع متنوعة .
 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1334 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 626 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2747 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 28541 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218646 طنًا.
 

كما غادر قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5609 حركات.
 

وتقدم اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بخالص التهنئة والتحية لجميع الزميلات العاملات بميناء دمياط وقطاع النقل البحري المصري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في المجال البحري، والذي تحتفل به المنظمة البحرية الدولية (IMO) في 18 مايو.

ويقام هذا العام تحت شعار (آفاق آمنة.. المرأة تشكل مستقبل السلامة البحرية) وهو الاحتفال الذى يؤكد دور المرأة المحورى فى صناعة النقل البحري، مؤكدًا استمرار النهج الذى تنتهجه هيئة ميناء دمياط طبقًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالاهتمام بتقديم البرامج التدريبية المتقدمة وتطوير وتنمية القدرات المهنية لجميع الزميلات، وتصعيدهن لتولى المناصب القيادية والإشرافية طبقًا للقوانين واللوائح فى مختلف إدارات الهيئة، متمنيًا لهن دوام التوفيق والنجاح.

ميناء دمياط الإعلامي لهيئة ميناء دمياط دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات أحداث دمياط

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