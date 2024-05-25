إنقاذ 43 مصطافا من الغرق وتسليم 67 طفلا تائهين لذويهم برأس البر

استقبلت شواطئ رأس البر في دمياط، اليوم الجمعة، المصطافين والرواد، حيث يجري العمل على تجهيز الشاطى وتسوية الرمال وإطلاق الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ.

وتم اليوم تسليم عدد ٦٧ طفلًا تائهًا إلى ذويهم، وإنقاذ عدد ٤٣ حالة من الغرق، وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورواد رأس البر.

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في دمياط، بالاشتراك مع إدارات شئون البيئة والإشغالات والمتابعة والأزمات ومركز إصدار التراخيص، بحملة مكبرة للمرور على عدد من المحال التجارية والكافيهات بمنطقة السوق العمومي، لمراجعة تراخيص المحلات ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات عليها.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر النظافة والشهادات الصحية، بالإضافة لإعدام بعض المنتجات الغذائية متغيرة الخواص، والتنبيه على جميع المحال بعمل قوائم للأسعار والإعلان عنها بمكان واضح، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة للرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

شواطئ رأس البر في دمياط

شواطئ رأس البر في دمياط