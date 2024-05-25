السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنقاذ 43 مصطافا من الغرق وتسليم 67 طفلا تائهين لذويهم برأس البر

شواطئ رأس البر في
شواطئ رأس البر في دمياط

استقبلت شواطئ رأس البر في دمياط، اليوم الجمعة، المصطافين والرواد، حيث يجري العمل على تجهيز الشاطى وتسوية الرمال وإطلاق الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ.

وتم اليوم تسليم عدد ٦٧ طفلًا تائهًا إلى ذويهم، وإنقاذ عدد ٤٣ حالة من الغرق، وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورواد رأس البر.

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في دمياط، بالاشتراك مع إدارات شئون البيئة والإشغالات والمتابعة والأزمات ومركز إصدار التراخيص، بحملة مكبرة للمرور على عدد من المحال التجارية والكافيهات بمنطقة السوق العمومي، لمراجعة تراخيص المحلات ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات عليها.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر النظافة والشهادات الصحية، بالإضافة لإعدام بعض المنتجات الغذائية متغيرة الخواص، والتنبيه على جميع المحال بعمل قوائم للأسعار والإعلان عنها بمكان واضح، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة للرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

شواطئ رأس البر في دمياط
شواطئ رأس البر في دمياط
شواطئ رأس البر في دمياط
أحداث دمياط دمياط ترفيهي رأس البر إقليم محافظة دمياط رأس استقبلت

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

عاجل.. بعد تصاعد التوتر مع الهند.. الصين تضاعف نشر مقاتلات "J-20" لمواجهة Rafale

عاجل.. إعلام إسرائيلى: مصادر أمنية رفيعة المستوى تتحدث عن استعداد مجلس الحرب لوقف إطلاق النار بغزة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

عاجل.. حضور أمنى مكثف بمحيط شقة سفاح التجمع

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين