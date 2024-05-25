تداول 93 ألف طن بضائع فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 54499 طن تشمل 10092 طن يوريا و2881 طن جبس و8881 طن علف و4133 طن رمل و1893 طن حديد و26619 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38601 طن تشمل 6200 طن قمح و16300 طن ذرة و9484 طن خردة و2865 طن حديد و859 طن خشب زان و3193 طن “أبلاكاش”.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 454 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 316 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 27378 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 263230 طنًا.

كما غادر قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6697 حركة.

ويتقدم اللواء بحرى أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بخالص التهنئة والتحية لجميع الزميلات العاملات بميناء دمياط وقطاع النقل البحري المصرى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في المجال البحرى والذى تحتفل به المنظمة البحرية الدولية (IMO) فى 18 مايو، ويقام هذا العام تحت شعار (آفاق آمنة.. المرأة تشكل مستقبل السلامة البحرية)، وهو الاحتفال الذى يؤكد دور المرأة المحورى فى صناعة النقل البحري، مؤكدًا استمرار النهج الذى تنتهجه هيئة ميناء دمياط طبقًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالاهتمام بتقديم البرامج التدريبية المتقدمة وتطوير وتنمية القدرات المهنية لجميع الزميلات، وتصعيدهن لتولى المناصب القيادية والإشرافية طبقًا للقوانين واللوائح فى مختلف إدارات الهيئة، متمنيًا لهن دوام التوفيق والنجاح.