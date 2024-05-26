صبا مبارك تبدأ تحضيرات مسلسلها الجديد "وتر حساس"

تعقد النجمة صبا مبارك اجتماعات مكثفة مع المخرج وائل فرج، والمؤلف أمين جمال للوقوف على التفاصيل المبدئية بمسلسلها الدرامي الجديد "وتر حساس"، والمقرر عرضه في موسم "الأوف سيزون" حيث ينتمي لأعمال 45 حلقة.

ويقوم المخرج حاليا بمعاينة أماكن التصوير المختلفة، وترشيح الأبطال استعدادا لتصوير المسلسل عقب إجازة عيد الأضحى عقب اكتمال قائمة النجوم المشاركين في المسلسل.

إنجي المقدم أحدث المنضمين لمسلسل وتر حساس

وكانت إنجي المقدم أحدث المنضمين لمسلسل وتر حساس حيث تعاقدت على المشاركة في بطولة العمل خلال اليومين الماضيين.

من جانبه يواصل المؤلف والسيناريست أمين جمال كتابة حلقات العمل على قدم وساق لبدء التصوير حيث من المنتظر عرض المسلسل خلال موسم "الأوف سيزون" في الربع الأخير من العام الجاري.

ويسجل مسلسل وتر حساس التعاون الثانى لصبا مبارك مع المخرج وائل فرج، بعدما حققا نجاحًا سويًا خلال مسلسل بين السطور الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

حلقة نقاشية عن سينما الأردن

وشاركت النجمة صبا مبارك مؤخرا في حلقة نقاشية على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77، للحديث عن سينما الأردن وتسليط الضوء على الصناعة السينمائية في الأردن كنموذج ملهم لاستدامة نمو الصناعة واحتفالًا بصناع السينما في الإنتاج والإخراج والتمثيل.

لحظة غضب

يذكر أن صبا مبارك شاركت في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل لحظة غضب وتناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور "يمنى الطباخة" وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهما مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.