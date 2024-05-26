الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الليلة.. انطلاق أولى حلقات "صيد العقارب" على ON

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

تبدأ شبكة قنوات ON في عرض أولى حلقات المسلسل الدرامي صيد العقارب للنجمة غادة عبدالرازق، مساء اليوم الأحد، وذلك عقب النجاح الذي حققه العمل في موسم رمضان الماضي 2024. 

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على شبكة قنوات ON

وأعلنت شبكة قنوات ON عن مواعيد عرض مسلسل "صيد العقارب" للنجمة غادة عبدالرازق، حيث يعرض المسلسل  يوميًا من الأحد إلى الخميس، في الثامنة مساءً، وتتم إعادة الحلقة على نفس القناة مرتين، الإعادة الأولى في الثانية صباحًا، والإعادة الثانية في الثانية عشر ظهر اليوم التالي. 

بينما يعرض مسلسل صيد العقارب على قناة ON drama في العاشرة مساء، ويعاد بواقع مرتين في اليوم التالي، حيث يعاد للمرة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساء. 

أبطال مسلسل صيد العقارب

يضم مسلسل "صيد العقارب" كوكبة كبيرة من الفنانين، وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

 

ويعد "صيد العقارب" دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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