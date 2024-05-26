أعمال حلمي بكر ومحمد رشدي على مسرح الجمهورية اليوم

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا يضم نخبة من أعمال كل من الموسيقار حلمى بكر والفنان محمد رشدى ويقوده المايسترو الدكتور محمد الموجى، وذلك فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد 26 مايو على مسرح الجمهورية.

أعمال حلمى بكر ومحمد رشدى

يتضمن البرنامج فاصلين الأول تم تخصيصه لمؤلفات الموسيقار حلمى بكر منها "فاكرة، ع اللى جرى، مطلوب من كل وطنى، مهما الأيام، على عينى، مظنش يا حبيبى، فى قلبى جرح، كلامك يحير.. أداء حنان عصام، نهى حافظ، أحمد محسن أما الثانى يغنى خلاله ياسر سليمان أعمال الفنان محمد رشدى منها عرباوى، طاير ياهوا، ميتى أشوفك، عدوية، مغرم صبابا، لو عديت، السمرا والشقرا، حيرت أفكارى.

يذكر أن الموسيقار حلمى بكر من مواليد عام 1937، تعاون مع كبار المطربين منهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة الصغيرة، محمد الحلو، على الحجار، مدحت صالح، بلغت ألحانه قرابة 1500 لحن، إلى جانب ألحان 48 مسرحية غنائية أشهرها سيدتى الجميلة، حواديت، موسيقى فى الحى الشرقى، كما لحن الفوازير واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، توفى عام 2024 بعد صراع مع المرض تاركًا إرثا فنيًا فريدًا.

أما الفنان محمد رشدى من مواليد عام 1928 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. حفظ القرآن الكريم فى كُتّاب القرية ثم جاء إلى القاهرة والتحق بمعهد فؤاد الموسيقى، كان أول قولوا لمأذون البلد، سجل للإذاعة ملحمة أدهم الشرقاوى ونجح نجاحًا كبيرًا كما قدم للسينما 6 أفلام، كون مع الموسيقار بليغ حمدى والشاعر عبد الرحمن الأبنودى ثلاثيا فنيًا عظيمًا وكان هذا سببًا لبداية انتشار الأغنية الشعبية، غنى العديد من الاعمال الدينية والوطنية وقدم فى رمضان أغانى مسلسل ابن ماجه وسجل آخر البوم له بعنوان دامت لمين وتوفى عام 2005.