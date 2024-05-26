الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق العريان ينتهى من مونتاج "ولاد رزق 3" استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية

فيلم ولاد رزق 3
فيلم ولاد رزق 3

انتهى المخرج طارق العريان من أعمال المونتاج الخاصة بالفيلم السينمائي الجديد "ولاد رزق 3- القاضية" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية في مصر في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024. 

ويقوم المخرج حاليًا بعمليات المكساج ووضع الصوت على الفيلم، وأوشك على الانتهاء منها بشكل كامل لتسليم النسخ النهائية للشركة المنتجة للفيلم. 

الشركة المنتجة تطرح البرومو الدعائي خلال أيام

ومن المقرر أن تطرح الشركة المنتجة للعمل البرومو الدعائي والرسمي له خلال أيام في إطار الحملة الدعائية للفيلم. 

وقررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "ولاد رزق 3" عرض الفيلم بدور العرض السينمائية في مصر يوم 13 يونيو المقبل، ليفتتح الفيلم منافسات موسم عيد الأضحى السينمائي 2024. 

ومن المقرر أن تقيم الشركة المنتجة للفيلم عرضًا سينمائيًا للعمل، بحضور أبطاله خلال الفترة المقبلة.

تغييرات جذرية في الأحداث

وسيشهد الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" تغييرات جذرية في الأحداث، مع ظهور شخصيات جديدة وضيوف شرف من نجوم الصف الأول. وتم تخصيص ميزانية كبيرة للفيلم، ومن المتوقع عرضه في صيف عام 2024، كما سيتم استخدام فريق عمل أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن في الفيلم. 

وظهر المصارع العالمي تايسون فيوري ضمن أبطال فيلم ولاد رزق 3، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز، وقد تم الإعلان أن تصوير الفيلم سيستغرق 9 أسابيع، حيث سيتم تصوير 5 أسابيع خارج مصر و4 أسابيع في مصر. 

"ولاد رزق 3- القاضية"

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وبطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

كان الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق" عرض عام 2015، وفي عام 2019 تم تقديم الجزء الثاني من الفيلم، وحمل عنوانًا فرعيًا "عودة أسود الأرض"، وحقق الفيلم إيرادات قياسية

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