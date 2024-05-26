متوسط إنتاج الفدان 32 طنا.. "زراعة البحيرة" تنفذ يوما لحصاد بنجر السكر

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، يوم حصاد لحقل محصول بنجر السكر بقرية كفر الواق التابعة لمركز حوش عيسى، وذلك بحضور الدكتور العربي سالم باحث المعاملات الزراعية ومدير محطة بحوث المحاصيل السكرية بالإسكندرية ، والمهندس محمد غازى رئيس قسم المحاصيل السكرية، والمهندس خالد السقا رئيس قسم الإرشاد بحوش عيسى، والمهندسة شيرين حمد مسئول المحاصيل السكرية بالمركز، ومدير الجمعية وعدد كبير من المزارعين، وذلك فى إطار التعاون بين مجلس المحاصيل السكرية ومديرية الزراعة بالبحيرة.

إعلان سعر المحصول قبل الزراعة مع ضمان التسويق

قال المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة، أن محافظة البحيرة تعد ضمن المحافظات الرائدة فى زراعة محصول بنجر السكر، وقد بلغت إجمالى المساحة المنزرعة هذا الموسم 31526 فدان، وهذا المحصول يعد من الزراعات التعاقدية التى أصبحت تدر هامش ربح للفلاح، وذلك من خلال إعلان سعر المحصول قبل الزراعة مع ضمان التسويق، وللأهمية الإستراتيجية لمحصول بنجر السكر، وكان قد تم تقدير متوسط إنتاجية الفدان حوالى 32 طن مقارنة بالحقول المجاورة.

تذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير كافة المستلزمات من التقاوى الجيدة والأسمدة

وأضاف أن مديرية الزراعة بالبحيرة متمثلة فى إدارة الشئون الزراعية، تسعى لزيادة المساحة المنزرعة من هذا المحصول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير كافة المستلزمات من التقاوى الجيدة ذات الإنتاجية العالية والأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واتباع أساليب الزراعة الحديثة، والتى تؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر وصفات الجودة لهذا المحصول الاستراتيجى، الذى يعد أحد أهم مصادر صناعة السكر الأبيض، التى تساهم فى الإنتاج المحلى لتقليل الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة، ومن ثم عوائد اقتصادية إيجابية لها مردود قوي على الاقتصاد، ويدخل البنجر فى صناعة الأعلاف وبعض الأسمدة العضوية وغيرها.

توفير منظومة متكاملة تهدف للحصول على أعلى إنتاجية

وأضاف " وكيل الوزارة " أن موسم حصاد محصول البنجر هذا العام، يبشر بإنتاجية عالية للفدان، لافتا إلى أن هذا الأمر نتيجة الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لهذا المحصول الاستراتيجى، وتوفير منظومة متكاملة تهدف للحصول على أعلى إعلان سعر المحصول قبل الزراعة مع ضمان التسويق من وحدة المساحة فى كافة الحاصلات الزراعية، موضحا أن المحافظة تسعى إلى رفع إنتاجية الفدان بشكل مستمر فى كافة المحاصيل المنزرعة بالمحافظة.

تشكيل لجان من مهندسين زراعيين مختصين لمتابعة الحاصلات الزراعية

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان من مهندسين زراعيين مختصين لمتابعة الحاصلات الزراعية، وتقديم الدعم للمزارع بما يضمن الوصول لأفضل إنتاجية للفدان،لافتا إلى تنظيم القوافل الإرشادية والمدارس الحقلية والحقول الإرشادية من خلال إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية برئاسة المهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد، لكافة المحاصيل وزيارات ميدانية لتقديم كافة التوصيات الفنية للمزارعين.

وكان قد ألقى كلمة المجلس المهندس محمد غازى، عن دعم المجلس للندوات الإرشادية وأيام الحصاد واللجان الإشرافية على مصانع السكر والدور الذى يقوم به المجلس تجاه المزارعين، وأشار الى كيفية قيام مجلس المحاصيل السكرية بمتابعة محصول بنجر السكر من وقت دخوله المصنع، حيث يتم متابعة وزن المحصول وطريقة أخذ عينة البنجر ومتابعة نسبة السكر فى المحصول داخل كل مصنع من مصانع السكر ( النيل ـ الإسكندرية ـ النوبارية ) الموجودة بدائرة المحافظة.

توعية المزارعين بأبرز التوصيات الفنية فى فطام محصول البنجر

وتحدث الدكتور العربي سالم باحث المعاملات الزراعية، عن أهمية توعية المزارعين بأبرز التوصيات الفنية فى فطام محصول البنجر وكيفية حصاد المحصول وإجراء عملية التنظيف وإزالة الشوائب، كما شدد على سرعة الانتهاء من تنظيف المحصول وتوريد ونقل المحصول إلى المصنع بمدة لا تزيد عن 48 ساعة حتى لا يحدث فقد فى وزن المحصول وأيضا عدم حدوث أعفان بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتم تلقى الاستفسارات الشفهية من قبل المزارعين والرد عليها من قبل اللجنة العلمية؟.