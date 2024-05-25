السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمناسبة يوم إفريقيا.. أعمال أدبية إفريقية حصدت جوائز "مان بوكر ونوبل وجونكور"

يوم إفريقيا
يوم إفريقيا

استطاع عدد من الأدباء الإفارقة اقتناص عدد من الجوائز الأدبية الدولية خلال العقد الماضي من أبرزها: نوبل فى الأدب، وجونكورالأدبية، ومان بوكر؛ وغيرها من الجوائز الأدبية التي تعد أرفع الجوائز حول العالم وهو ما دفع بالرواية الأدبية الإفريقية للصدارة فى العقد الماضى.. ويعتبر “يوم إفريقيا”  احتفال سنوي في 25 مايو 1963 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في هذا اليوم.

 

ونستعرض أبرز الأعمال الأدبية الإفريقية الفائزة بجوائز أدبية عالمية:

السنغالى ديفيد ديوب يفوز بالمان بوكر الدولية

وفي يونيو من العام 2020، حصل الكاتب الفرنسي السنغالي ديفيد ديوب، على  جائزة مان بوكر الدولية عن روايته “في الليل كل الدماء سوداء” وهو عمل يضع فرنسا في مواجهة مع تاريخها في أفريقيا.

خلال أسبوع واحد.. 477% زيادة فى مبيعات رواية "فى الليل كل الدماء سوداء" - اليوم السابع

التنزاني عبد الرزاق جرنة يفوز بنوبل فى الأدب

فاز الروائي التنزاني عبدالرزاق جرنة (72 عاما) بجائزة نوبل في الأدب لعام 2021، عن أعماله التي تستكشف موروثات الاستعمار وتأثيره على المهاجرين العالقين بين الثقافات والقارات في سرد متعاطف وبدون مساومات.

الروائي عبد الرزاق جرنه الحائز على جائزة "نوبل للآداب" لعام 2021 - 7 أكتوبر 2021 - REUTERS

السنغالي محمد مبوجار يفوز بـ"جونكور" الأدبية

وشهد عام 2021 فوز روائى إفريقي آخر بجائزة أدبية دولية مرموقة؛ وهو الروائي السنغالي الشاب محمد مبوجار سار الذى حصد جائزة “جونكور” الأدبية المرموقة، التي تعد أرفع جائزة أدبية في فرنسا؛ وذلك عن روايته “ذاكرة البشر الأكثر سرية” ” La plus secrète mémoire des hommes”.

السودانية ريم جعفر تقتنص جائزة "الجزيرة" للرواية الإفريقية

فى عام 2023 فازت الروائية السودانية ريم جعفر بجائزة «الجزيرة» للرواية الأفريقية عن روايتها "فم مملوء بالملح"؛ وذلك بعد منافسة كبيرة مع ممثلين لدول أفريقية أبرزها جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، لتكون أول كاتبة سودانية تترشح وتفوز بالجائزة.

وأنشئت جائزة «الجزيرة» لتزويد الكتاب الجدد في القارة الأفريقية بالموارد والدعم، وهي جائزة أدبية تم تنظيمها بهدف أساسي لمساعدة الكتاب الأفارقة على اقتحام ساحة النشر في المملكة المتحدة.

روائية سودانية تنافس على جائزة الرواية الإفريقية لعام 2023
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