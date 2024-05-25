"جميلة" يختتم موسم المسرح بمحافظات القناة وسيناء (صور)

قدمت فرقة بورسعيد القومية العرض المسرحي "جميلة"، على مسرح قصر الثقافة في ختام عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي، التي قدمت ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

تدور الأحداث حول مملكة الغابة المسحورة التي تحكمها ساحرة قوية وطيبة تدعى "راما"، تمتلك جناحين مسحورين بسحر القوة الأبدية، وتحكم مملكتها بالحب والخير والجمال، وكانت المملكة مطمع لمملكة "رادوس" وحاكمها الملك "شاول" وولديه "إيتان" و"يورا".

ولمنع حدوث أي نزاع على العرش بعد موته أخبر شاول أولاده أن يحضرا له الجناحين المسحورين، ولطمع ابنه إيتان قرر قتل والده وأخيه ليستولى على حكم مملكة رادوس، وفي الوقت نفسه وقعت راما في حبه وفي غمرة سعادتها خدعها إيتان وسرق الجناحين المسحورين، وتحولت راما من محبته إلى الرغبة في الانتقام منه، وتتوالى الأحداث.

"جميلة" تأليف وأشعار طارق علي، وإخراج أحمد يسري، استعراضات عمرو عجمي، تصميم ديكور إسلام كمال، إضاءة محمد جمعة، إعداد موسيقي أحمد صلاح، ألحان أحمد نبيل، وبطولة نخبة من نجوم المسرح البورسعيدي.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرجة والفنانة وفاء الحكيم، ومهندس الديكور محمود جمال الدين، الناقدة أمل ممدوح، رجب أحمد مقرر اللجنة، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وضمن عروض فرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي.

وشهد إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله 14 عرضا مسرحيا مجانيا، انطلقت بعروض فرعي ثقافة الإسماعيلية والسويس على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، واستقبل قصر ثقافة بورسعيد العروض المسرحية الخاصة بفرعي ثقافة شمال سيناء وبورسعيد، كما شهد مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ وقصر الطور عددا من العروض ضمن موسم مسرحي حافل لقصور الثقافة.