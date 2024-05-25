السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل انطلاق دورته الـ11.. تعرف على أبرز فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ساعات قليلة تنطلق فعاليات المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية؛ وذلك تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"؛ برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان، وذلك ابتداءًا من غدً الأحد الموافق 26 مايو فى تمام التاسعة مساءً وحتي السبت 1 يونيو المقبل، وذلك بمسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر، وذلك تحت رئاسة مجلس الوزراء، وبرعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

حفل افتتاح المهرجان ثم ورشة فنية دولية بمسرح سور القاهرة

ويبدأ حفل الافتتاح ثم ورشة فنية دولية برؤية فنية للفنان انتصار عبد الفتاح بمشاركة جميع الفرق بمسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر - الساعة 9 مساء والحضور من الساعة 8 مساء، ويتزامن مع عروض الفرق معرض وورش العرائس ببيت السنارى من الساعة ٤ عصرا إلى ٧ مساء، ومعرض الأقنعة بقصر الأمير طاز من ٧ مساء حتى 9 مساء؛ وإليكم جدول فعاليات المهرجان:

نبذة عن مهرجان الطبول والفنون التراثية

مهرجان الطبول والفنون التراثية هو مهرجان دولي يقام كل عام بمدينة القاهرة، مصر. أقيمت النسخة الأولى من المهرجان في الفترة من 19 حتى 25 أبريل 2013. يجذب المهرجان آلاف المشاهدين يوميًا حيث تشارك بالمهرجان فرق من جميع أنحاء العالم بأعلامها وآلاتها الموسيقية وأزيائها التقليدية الشعبية.

تأسس المهرجان من قبل انتصار عبد الفتاح، في نسخة 2022 وشاركت 43 فرقة متنوعة من دول تونس، الهند، إسبانيا، جنوب السودان، بنغلاديش، اليمن، أذربيجان، إندونيسيا، السودان، باكستان، الفلبين، فلسطين، المكسيك، الأردن، الكونغو برازافيل ومصر منها فرق وزارة الثقافة، فرقة رضا، الفرقة القومية للفنون الشعبية والسيرك القومي وفرق من وزارة الشباب والرياضة والفرق المصرية المستقلة من بورسعيد وسيناء والسويس والإسكندرية، إلى جانب فرق شرفية مشاركة وهي الصين وكوريا الجنوبية.

المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية حوار الطبول من أجل السلام الفنان انتصار عبد الفتاح سور القاهرة الشمالي بيت السناري

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