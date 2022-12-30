الناقد محمد السيد إسماعيل يرصد «أساليب السرد في الرواية الأفريقية»

يرصد الناقد الدكتور محمد السيد إسماعيل، "أساليب السرد في الرواية الأفريقية"، في كتابه والصادر حديثا عن المجلس الأعلى للثقافة.

ويذهب الناقد محمد السيد إسماعيل في مقدمة كتابه: “أساليب السرد في الرواية الأفريقية إلي أن: ”تنطوي قراءة الرواية الأفريقية على مغامرة واضحة بدرجة أو أخرى، فهي على الرغم من اقترابها مكانيًّا من العالم العربي تظل بعيدة على مستوى الوعي بها ومعرفة جمالياتها وعوالمها المختلفة، وقراءتها قراءة نقدية موسعة تستبصرها موضوعيًّا وفنيًّا.

وقد زاد من حجم هذه المغامرة قلة الروايات الأفريقية المترجمة عن الإنجليزية أو الفرنسية، وبالتالي قلة القراءات النقدية حولها، ومع ذلك تظل مغامرة الاقتراب منها ضرورة ملحة، فانتماؤنا إلى أفريقيا ليس أمرًا اختياريًّا، بل هو واقع تحتمه عوامل الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك، ومن ثم فإن معرفتنا بإبداعات الأدباء الأفارقة عمومًا، والروائية خصوصًا هي معرفة بذاتنا واكتشاف لبعد مهم من أبعاد هويتنا طبقًا لنظرية دوائر الانتماء المتداخلة في أبعادها العربية والأفريقية والإسلامية.

والناقد الدكتور “محمد السيد إسماعيل”، كاتب وناقد مصري، له العديد من الدراسات النقدية والأدبية، نذكر من بينها مؤلفات: “شعرية شوقي”، “تدريبات يومية”، كائنات في انتظار البعث"، “استشراف إقامة ماضية”، بالإضافة إلي مسرحية “السفينة”.

حصل الدكتور محمد السيد إسماعيل، علي العديد من الجوائز والتكريمات، نذكر منها: جائزة التميز في النقد الأدبي، والتي تمنحها نقابة اتحاد كتاب مصر للعام الجاري 2022.

وبالإضافة إلى تجربته النقدية، يشتبك الناقد دكتور محمد السيد إسماعيل، مع الحركة الثقافية، بتفاعل إيجابي، سواء بإبداعه من خلال دواوينه الشعرية، وهي: “الكلام الذي يقترب”، و“تدريبات يومية”، وغيرها من الدراسات الأدبية ومنها: “الحداثة الشعرية”، “الرواية والسلطة”، “الخروج من الظل”، دراسة أدبية عن فن القصة النسائية في مصر. كما تطرق إلي الحركة التشكيلية المصرية، فقدم كتاب عن الفن التشكيلي، تحت عنوان “رؤية التشكيل .. قراءات تطبيقية في القصيدة الحديثة”، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.