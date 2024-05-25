السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتقامًا من طليقته.. أب يقتل ابنته فى عزبة جويلى بالفيوم ويُلقى بها بجوار شريط القطار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقدم أب على إنهاء حياة نجلته، تبلغ من العُمر 15 عامًا، وتم القبض عليه وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

انتقامًا من طليقته.. أب يذبح ابنته في عزبة جويلي بالفيوم ويُلقي بها بجوار شريط القطار


كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بالواقعة يفيد بالعثور على جثة فتاة مذبوحة ومُلقاة بجوار شريط القطار.

وانتقل إلى مكان الحادث المقدم أحمد فريتم، رئيس مباحث مركز الفيوم، وتحت إشراف العقيد معتز اللواج، والعميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، ودلت التحريات أن الفتاة في العقد الثاني من عمرها من عزبة جويلى التابعة لقرية العدوة، قام والدها بذبحها انتقامًا من طليقته لأنها تزوجت بآخر، وتم القبض عليه واعترف بجريمته.

يذكر أن الفتاة حافظة لكتاب الله بعزبة جويلي بقرية العدوة مركز الفيوم، وتم تكريمها في شهر رمضان الماضي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انتقاما من طليقته أب يذبح ابنته عزبة جويلي بالفيوم شريط القطار اللواء ثروت المحلاوي

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