السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا يحدث داخل جيش الاحتلال الإسرائيلى؟

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن في كل بلدان العالم هناك جيش للدولة بخلاف إسرائيل وإنما في تل أبيب الدولة هي التي في خدمة المنظومة العسكرية وليس الجيش في خدمة الدولة.

وأضاف "مجدلاني"، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل ظهرت للعالم من خلال عصابات، حيث وحد "بن جوريون" كل العصابات الصهيونية آنذاك في إطار الجيش وأيضا استخدم العنف لإنجاح خطته.

ونوه، إلى أن العسكرية الصهيونية التي كانت ناشطة في فلسطين آنذاك كانت بدعم وإسناد من الانتداب البريطاني، وبالتالي فواقعة فيديو الانقلاب العسكري الذي نشره نجل نتنياهو ليست بجديدة، ولكن هى نتيجة للضغط والفشل الذي يعاني منه الجيش.

وأشار إلى أن ما يجري الآن هو محاولة انقلاب عن الجيش، وأيضًا محاولة للتأثير على قرار الجيش والجهاز الأمني الذي كانت توصياته للمستوى السياسي دائمًا تؤخذ بعين الاعتبار، وقد تفيد بشكل كبير في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع، أن في تل أبيب حرب تصريحات بين قادة مجلس الحرب والحكومة، عن من يتحمل مسئولية التقصير بأحداث 7 أكتوبر الماضي كما أن هناك تراشقا ما بين المستوى الأمني السياسي وكل طرف من الأطراف يحمل الطرف الآخر المسئولية.

انقلاب عسكري الإحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية الجيش العسكرية الصهيونية إسرائيل

مواد متعلقة

الاحتلال يُهدد بإغلاق البنوك الفلسطينية فى الضفة الغربية

إسرائيل جاهزة لوقف إطلاق النار فى غزة.. تسريبات جديدة من داخل كابينت الحرب

ناقد رياضى: الأهلى يواجه تحديًا كبيرًا بتوفير بديل على معلول أمام الترجى

الفئات الأكثر عرضة للأمراض المعدية فى موسم الحج.. انتبه على نفسك

"لعبتها شراب ولا كفر".. تاريخ أول مباراة دولية فى اليوم العالمى لكرة القدم

لاعب بتروجيت السابق: الترجى فريق منظم وقوى دفاعيًا.. ومهمة الأهلى صعبة

مفاجأة.. القدماء المصريون اهتموا بذوى الهمم بهذه الطريقة

باحثة بالشأن الإيرانى: الرئيس الإيرانى الراحل كان أبرز المرشحين لخلافة المرشد

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة

إسرائيل جاهزة لوقف إطلاق النار فى غزة.. تسريبات جديدة من داخل كابينت الحرب

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

قرار عاجل من النيابة ضد "سفاح التجمع"

مفاجأة جديدة فى قضية سفاح التجمع.. ماذا حدث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا