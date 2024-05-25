ماذا يحدث داخل جيش الاحتلال الإسرائيلى؟

قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن في كل بلدان العالم هناك جيش للدولة بخلاف إسرائيل وإنما في تل أبيب الدولة هي التي في خدمة المنظومة العسكرية وليس الجيش في خدمة الدولة.

وأضاف "مجدلاني"، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل ظهرت للعالم من خلال عصابات، حيث وحد "بن جوريون" كل العصابات الصهيونية آنذاك في إطار الجيش وأيضا استخدم العنف لإنجاح خطته.

ونوه، إلى أن العسكرية الصهيونية التي كانت ناشطة في فلسطين آنذاك كانت بدعم وإسناد من الانتداب البريطاني، وبالتالي فواقعة فيديو الانقلاب العسكري الذي نشره نجل نتنياهو ليست بجديدة، ولكن هى نتيجة للضغط والفشل الذي يعاني منه الجيش.

وأشار إلى أن ما يجري الآن هو محاولة انقلاب عن الجيش، وأيضًا محاولة للتأثير على قرار الجيش والجهاز الأمني الذي كانت توصياته للمستوى السياسي دائمًا تؤخذ بعين الاعتبار، وقد تفيد بشكل كبير في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع، أن في تل أبيب حرب تصريحات بين قادة مجلس الحرب والحكومة، عن من يتحمل مسئولية التقصير بأحداث 7 أكتوبر الماضي كما أن هناك تراشقا ما بين المستوى الأمني السياسي وكل طرف من الأطراف يحمل الطرف الآخر المسئولية.