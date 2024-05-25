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محمد الباز

بالتزامن مع عيد السيامة الأسقفية.. أبرز المعلومات عن الأنبا مرقس وليم

الانبا مرقس وليم
الانبا مرقس وليم

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بعيد السيامة الأسقفية لصاحب النيافة الأنبا مرقس وليم مطران كرسي القوصية للأقباط الكاثوليك 

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا مرقس وليم 

  • ولد عصام وليم بولس (الأنبا مرقس وليم) بمدينة القوصية محافظة أسيوط في 15 أبريل 1967م ودرس الفلسفة واللاهوت بالكلية الاكليريكية بالمعادي
  • وسيم كاهنا علي يد صاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط في 4 يناير 1995 بكنيسة القلب المقدس بالقوصية متخذا اسم الأب توماس وليم

خدم في:

- كنيسة السيدة العذراء بكوم اسفحت 1995- 1996

- كنيسة مار جرجس بدرنكة 1996- 1999

- التكوين الديني 1999- 2003

- كنيسة السيدة العذراء بالحمراء 2003- حتي 2021

- وكيل عام مطرانية الأقباط الكاثوليك من أكتوبر 2020 - 2023 

- كاتدرائية أم المحبة بأسيوط من 2021-2023

  • نال الرتبة القمصية يوم 17 يوليو 2021 على يد الأنبا كيرلس وليم والأنبا يوسف أبو الخير والأنبا دانيال لطفي والأنبا بشارة جودة بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط
  • اهتم بمركز الصوتيات والمرئيات واشرف علي دار الطلبة المغتربين فترة طويلة.
  • ومدرس بمعهد التربية الدينية وتم إختياره اسقفا على كرسي قسقام القوصية من قبل سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية وتمت سيامته وتجليسه اسقفا يوم الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ على يد صاحب الغبطة والقداسة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك وأصحاب النيافة المطارنة والأساقفة أعضاء السينودس البطريركي بكنيسة القلب المقدس بالقوصية

◄مدينة القوصية

ويعد كرسي مدينة القوصية هو أقدم الكراسي الأسقفية في إقليم أسيوط (بعد كرسي أسيوط نفسه)، حيث وجد له أسقفا له منذ نهاية القرن الثالث الميلادي وبداية القرن الرابع وهو الأنبا هالياس الشهيد الذي دعي خطأ في مخطوطات السنكسار الكنسي كأسقف للمحرق بأسيوط

الكنيسة القبطية الكاثوليكية الكاثوليكية الأنبا مرقس وليم للأقباط الكاثوليك القوصية للأقباط الكاثوليك

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