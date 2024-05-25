السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعليم كفرالشيخ: لا شكاوى في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية

تعليم كفر الشيخ
تعليم كفر الشيخ

أدى 33 ألفًا و40 طالبًا وطالبة، أول امتحانات الدبلومات الفنية، في مادتيِّ اللغة العربية والتربية الدينية، بـ122 لجنة محافظة كفر الشيخ، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى أو مخالفات، في ظل توفير سبل الراحة لأداء الطلاب امتحاناتهم بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كل سبل الراحة للطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربة والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 33040 طالبًا وطالبة أدّوا امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية بـ122 لجنة عامة على مستوى المحافظة، منهم 8915 طالبًا وطالبة بالتعليم الصناعي، و19949 طالبًا وطالبة بالتعليم التجاري، و480 طالبًا وطالبة بالتعليم الفندقي، و3696 طالبًا وطالبة بالتعليم الزراعي، مؤكدًا أن غرفة العمليات لم ترصد أية مخالفات، ولم تتلق شكاوى.

امتحانات الدبلومات الفنية

وأشار وكيل التعليم إلى أن المديرية أعدَّت جميع اللجان الفرعية وتزويدها بكل الإمكانيات من كهرباء وإنارة وأثاث ووسائل تهوية، كما أعَّدت أيضًا استراحات الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان وتزويدها بكل وسائل المعيشة اللازمة وإعدادها إعدادًا جيدًا، بما يليق بالمعلم وتوفير كل الإمكانيات من كهرباء وإنارة وأثاث ووسائل تهوية وغيرها من التجهيزات بالإضافة إلى الخدمات المعاونة بكل استراحة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم اللازمة.

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لا شكاوى مع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في كفر الشيخ

ووجَّه وكيل الوزارة بضرورة تفعيل تواصل رؤساء اللجان بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية لرصد وسرعة حل أي مشكلات تحدث أولًا بأول مع الالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وأشار، إلى أن وزارة التربية والتعليم، وجهت بالعديد من التحذيرات لطلاب وطالبات شهادة الدبلومات الفنية من حيازة التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات، مشددًا على أهمية ضبط لجان السير بشكل كبير والتصدى للغش بكل أنواعه، كما أكدت الوزارة على ضرورة منع أي تجاوزات داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي واقعة من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.

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