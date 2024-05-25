السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تبحث عن التأهل لكأس العالم للساق الواحدة أمام ليبيريا اليوم السبت

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة

تقام اليوم السبت، منافسات نصف نهائي النسخة السابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الساق الواحدة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 وحتى 27 مايو الجاري، والتي تقام علي ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره منتخب ليبيريا والتي تقام في تمام الخامسة عصرا ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن والمؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم الساق الواحدة التي تقام  2026.

وتشهد تشكيلة المنتخب الوطني غياب قائد وهداف الفريق محمود عبده بعد إصابته في مباراة المغرب.

فيما ستكون المواجهة الأخري بين أنجولا وتنزانيا والتي تقام في تمام السادسة و٤٥ دقيقة مساء.
وتنطلق مواجهات نصف النهائي، بلقاء  المنتخب المغربي نظيره المنتخب النيجيري والتي ستقام في تمام الثامنة  النصف مساء، فيما تختتم المباريات بمواجهة المنتخب الجزائر وغانا في العاشرة مساء.

مباريات اليوم 


مصر X ليبيريا (الساعة الخامسة عصرًا)
أنجولا X تنزانيا (السادسة و٤٥ دقيقة مساءً)
المغرب X نيجيريا (الثامنة والنصف مساءً)
الجزائر X غانا (العاشرة مساءً)

ويضم المنتخب الوطني  15 لاعبا هم:

في حراسة المرمى:  محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد.

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد، إبراهيم علي، أحمد محمد.

خط الوسط: محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد أحمد حسن .

الهجوم: حسني مبارك، عبد الله مصطفي، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، اشرف إسماعيل إبراهيم.

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتورة منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة الباراليمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي،  ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.

الدكتور حسام الدين مصطفى بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة ة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة مصر X ليبريا لجنة كرة القدم للساق الواحدة

مواد متعلقة

محمد عادل حسنى: فرصة منتخب مصر قوية للتأهل لكأس العالم للساق الواحدة

رئيس اللجنة الأولمبية ينعى شقيق هانى أبوريدة

اليوم.. انطلاق الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الأفريقية للساق الواحدة بالقاهرة

المقاولون يوافق على سفر ثنائي 2005 لقضاء معايشة في الإمارات

مواجهات دور ربع النهائى لبطولة الأمم الإفريقية للساق الواحدة بالقاهرة

عبدالحفيظ: مواجهة مصر والمغرب في أمم إفريقيا للساق الواحدة "نهائى مبكر"

بسبب "دونجا".. الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يكرم المغربي ياسين لبحيري

تحت إشراف الاتحاد الدولي.. انطلاق الدراسة الدولية للمدربين للكرة الطائرة

الأكثر قراءة

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

سفاح التجمع الخامس.. القصة الكاملة لنهاية لغز "غرفة الموت"

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا

تفنيد أكاذيب الاحتلال.. لماذا لا تُدخل إسرائيل المساعدات إلى غزة من خلال معابرها الستة؟