مصر تبحث عن التأهل لكأس العالم للساق الواحدة أمام ليبيريا اليوم السبت

تقام اليوم السبت، منافسات نصف نهائي النسخة السابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الساق الواحدة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 وحتى 27 مايو الجاري، والتي تقام علي ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره منتخب ليبيريا والتي تقام في تمام الخامسة عصرا ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن والمؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم الساق الواحدة التي تقام 2026.

وتشهد تشكيلة المنتخب الوطني غياب قائد وهداف الفريق محمود عبده بعد إصابته في مباراة المغرب.

فيما ستكون المواجهة الأخري بين أنجولا وتنزانيا والتي تقام في تمام السادسة و٤٥ دقيقة مساء.

وتنطلق مواجهات نصف النهائي، بلقاء المنتخب المغربي نظيره المنتخب النيجيري والتي ستقام في تمام الثامنة النصف مساء، فيما تختتم المباريات بمواجهة المنتخب الجزائر وغانا في العاشرة مساء.

مباريات اليوم



مصر X ليبيريا (الساعة الخامسة عصرًا)

أنجولا X تنزانيا (السادسة و٤٥ دقيقة مساءً)

المغرب X نيجيريا (الثامنة والنصف مساءً)

الجزائر X غانا (العاشرة مساءً)

ويضم المنتخب الوطني 15 لاعبا هم:

في حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد.

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد، إبراهيم علي، أحمد محمد.

خط الوسط: محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد أحمد حسن .

الهجوم: حسني مبارك، عبد الله مصطفي، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، اشرف إسماعيل إبراهيم.

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتورة منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة الباراليمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.