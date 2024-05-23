مواجهات دور ربع النهائى لبطولة الأمم الأفريقية للساق الواحدة بالقاهرة

حسم المنتخب المصري لكرة القدم الساق الواحدة تأهله لمنافسات الدور التاني من بطولة كأسالأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري والتي تقام على ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

وتعادل المنتخب الوطني في افتتاحية مشواره في منافسات البطولة، قبل أن يحقق فوزًا بنتيجة 10 _ 2 خلال مواجهة بروندي ليتأهل كثاني ترتيب عام في المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن نيجيريا الذي فاز على بروندي بنتيجة 11 نظيفة، وذلك بعد حصد كل منتخب ٤ نقاط.

وعلى صعيد منافسات المجموعة الثانية تأهل المنتخب المغربي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على أوغندا بنتيجة 9 أهداف نظيفة، فيما فازت على ليبريا بنتيجة بخماسية نظيفة للتأهل ليبريا بفارق الأهداف كثاني مجموعة.

وعلى صعيد منافسات المجموعة الثالثة تأهل المنتخب الغاني بعد تحقيق العلامة الكاملة كمتصدر للمجموعة وتحقيق العلامة الكاملة، حيث حقق الفوز على منتخب الجزائر بخماسية نظيفة فيما فازت على جاميبا بثلاثية نظيفة، ونجح منتخب الجزائر في حسم تاهله بفارق الأهداف.

وعلى صعيد المجموعة الرابعة حسم منتخب تنزانيا وانجولا تأهلهم لمنافسات الدور الثاني لمنافسات البطولة، وذلك بعد تصدر تنزانيا بالعلامة الكاملة فيما تاهلت أنجولا بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية غدًا على النحو التالى.

- يواجه منتخب أنجولا نظيره الجزائري.

- يلتقي منتخب تنزانيا مع غانا.

- يلعب منتخب مصر أمام منتخب المغرب

- يلتقي منتخب نيجيريا بمنتخب ليبريا.

- يضم المنتخب الوطني 15 لاعبًا هم:

في حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد.

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد، إبراهيم علي، أحمد محمد.

خط الوسط:محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن.

الهجوم: حسني مبارك، عبد الله مصطفي، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، أشرف إسماعيل إبراهيم.

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتورة منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، وخالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.