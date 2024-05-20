وزير الرياضة يدعم منتخب الساق الواحدة قبل مواجهة بوروندي (صور)

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على دعم لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم للساق الواحدة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقده مع اللاعبين قبل دقائق من المباراة المرتبقة بين مصر وبروندي في ثاني جولات الدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 - 27 مايو الجاري والتي تقام بملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

وقام صبحي بتقديم رسائل دعم وتحفيز للاعبي المنتخب لحصد اللقب الأفريقي مشددا على أن الوزارة لن تدخر اي جهد من شأنه توفير المناخ المناسب للتتويج باللقب الأفريقي.

وقال صبحي "انتم أبناؤنا وهناك تواصل دائم مع محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائبته لتذليل إي عقبات قد تواجه المنتخب او رغبة لاعبي المنتخب .

واختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته "أنه يتابع لاعبي المنتخب بشكل مستمر وأن القيادة السياسية لديها اهتمام شديد بلاعبي ذوي الإعاقة وهناك دعم لاستضافة أحداث بارالمبية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وحرص وزير الشباب على عقد جلسة مع لاعبي منتخب كرة القدم الساق الواحدة قبل مواجهة بوروندي والتقاط الصور التذكارية مع لاعبي المنتخب متمنيا لهم التوفيق خلال منافسات البطولة في وجود د.أشرف البجيرمي وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الرياضية ودكتور محمود عبد العزيز رئيس الاتحادات واللجان النوعية بوزارة الشباب والرياضة.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة وهى على النحو التالي:: جامبيا، سنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا، إضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

يذكر أن المنتخبات المشاركة فى البطولة مقسمين إلى 4 مجموعات، يصعد من كل مجموعة، الأول والثانى.

تضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا وبورندى، وتضم المجموعة الثانية ليبيريا والمغرب واوغندا، والمجموعة الثالثة غانا، كينيا، جامبيا، الجزائر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة أنجولا، تنزانيا، وسيراليون

ويتكون المنتخب الوطني من 15 لاعبا وهم:

في حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد.

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد ، إبراهيم علي، أحمد محمد.

خط الوسط :محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن .

الهجوم: حسني امبارك، عبد الله مصطفي، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، اشوف اسماعيل إبراهيم.

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة د.شريف أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ود.منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ورئاسة الاستاذ محمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة واستاذ خالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.