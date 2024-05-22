الخميس 23 مايو 2024
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عبدالحفيظ: مواجهة مصر والمغرب في أمم إفريقيا للساق الواحدة "نهائى مبكر"

خالد عبدالحفيظ أمين
خالد عبدالحفيظ أمين صندوق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للساق

أكد خالد عبدالحفيظ، أمين صندوق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للساق الواحدة، أن مواجهة مصر والمغرب ستكون قوية؛ نظرا لتاريخ البلدين في كرة القدم بشكل عام والتنافس الرياضي التاريخي بشكل خاص.

ونجح المنتخب المصري لكرة القدم للساق الواحدة في التأهل لمواجهة المغرب في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري، على ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

وأضاف “عبدالحفيظ” في تصريحاته أن أي فريق يسعى لتحقيق اللقب يري أن كل المنافسين أقوياء، ويسعى دائما لتحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق الفوز دون النظر للخصم.

وتابع “منتخب مصر قدم مباراة قوية في المباراة الافتتاحية، ولكن الحظ لم يحالفه في تحقيق الفوز أمام نيجيريا، لكنه نجح في تحقيق  فوز كبير على نظيره بروندي، وأن مصر تمتلك المقومات التي تمنحه لقب البطولة.

واختتم عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة، أن دعم الجماهير للمنتخب الوطني له دور كبير، مؤكدًا أن زيارة الوزير د.أشرف صبحي ودعمه للمنتخب كانت بمثابة شرارة الحافز لتحقيق الفوز على بوروندي، مشددًا أن محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة ونائبته سارة سمير لا يدخران جهدًا مع المنتخب وتلبية رغبات اللاعبين.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري بنظيره المغربي في الدور ربع النهائي مساء غدٍ، على ملعب القطامية ببتروسبورت.

وتضم قائمة المنتخب الوطني 15 لاعبًا هم:

في حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد.

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد، إبراهيم علي، أحمد محمد.

خط الوسط: محمود عبدالعظيم، إسلام محمد فايز، محمد أحمد حسن.

الهجوم: حسني امبارك، عبدالله مصطفى، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، أشرف إسماعيل إبراهيم.

وشهدت البطولة منافسات قوية ويعد منتخب مصر ضمن المنتخبات المرشحة للفوز باللقب .

المنتخب المصري لكرة القدم للساق الواحدة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للساق الواحدة خالد عبدالحفيظ أمين صندوق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للساق الواحدة أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي

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