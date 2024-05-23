الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المقاولون يوافق على سفر ثنائي 2005 لقضاء معايشة في الإمارات

لاعب المقاولون الصاعد
لاعب المقاولون الصاعد

وافق نادي المقاولون العرب على سفر ثنائي فريق 2005 بالنادي، إياد صلاح عاشور وأيمن سعد زغلول، إلى الإمارات لقضاء فترة معايشة مع نادي الوحدة الإماراتي.


وتلقى النادي طلبا رسميا من الوحدة الإماراتي ووافق المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة والكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين على الطلب ليسافر الثنائي في إطار سياسة النادي لمنح الفرصة للناشئين للاحتراف وخوض تجارب خارجية سواء في أوروبا أو دوريات عربية.


وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المقاولون العرب يفتح المجال أمام أي لاعب لاكتساب خبرات خارجية وتسهيل عملية الاحتراف ومساعدة الناشئين والشباب لتحقيق هذا الهدف وهو ما يؤكد سياسة مجلس الإدارة وهناك عدد من النماذج مثل عمر فايد المحترف في تركيا ومعار حاليا في الدوري الصربي وقبله بلال مظهر المحترف في اليونان ومنح الفرصة أيضا لاحتراف طاهر محمد طاهر في فرنسا قبل انتقاله للأهلي وقبلهم بالطبع نجم مصر محمد صلاح وزميله محمد النني.


وأشار "فتحي" إلى أن النادي يجهز حاليًا لسفر أكثر من لاعب من قطاع الناشئين لقضاء معايشات في أندية أوروبية وسيتم إعلان أسمائهم فور انتهاء الإجراءات.

وكان فريق الكرة الأول بالمقاولون العرب قد تعادل بهدف لكل فريق مواجهة الذئاب الأخيرة أمام فاركو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، الإثنين الماضي، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023 /2024).

افتتح التسجيل أولًا أمير عابد، لاعب ذئاب الجبل، من ضربة جزاء في الدقيقة الـ41.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة بالنادي على عقد اجتماع مع اللاعبين طالبهم بضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة من أجل عودة الفريق للانتصارات.

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