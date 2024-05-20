التعادل الإيجابى يحسم مواجهة المقاولون وفاركو فى الدورى

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق مواجهة المقاولون العرب وفاركو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين على ستاد الجبل الأخضر، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023 /2024).

افتتح التسجيل أولا أمير عابد، لاعب ذئاب الجبل، من ضربة جزاء في الدقيقة الـ41.

وبعد هجوم مكثف، ينجح عمرو ناصر في إدراك التعادل للفريق البرتقالي من ضربة جزاء أيضا، وذلك في الدقيقة الـ86 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الـ87، تسديدة قوية من مهند محمد لاعب المقاولون داخل منطقة الجزاء ردت من يسار العارضة.

وفي الدقيقة الـ90+4، ينقذ محمود أبوالسعود، حارس مرمى ذئاب الجبل، فريقه من هدف محققا، عقب انفراد انفراد تام من وليد علي فرج لاعب فاركو، الذي سدد الكرة في منتصف المرمى.

وبهذه النتيجة أصبح المقاولون العرب يمتلك 16 نقطة، يظل بهم في المركز قبل الأخير، بجدول دوري نايل، حيث لا يزال لديها مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الجولتين التاسعة عشرة والثالثة والعشرين.

أما فاركو، رفع رصيده لـ20 نقطة في المركز الخامس عشر مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين أيضا أمام الأهلي والزمالك، من الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة.